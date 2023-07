Vorige week werd duidelijk dat het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri na slechts tien races ten einde is gekomen. Twee dagen na de Britse Grand Prix maakte de renstal bekend dat de coureur uit Uitwellingerga het veld moet ruimen, om vanaf de Grand Prix van Hongarije vervangen te worden door Daniel Ricciardo. Hoewel de positie van De Vries de afgelopen weken al wel onder druk stond, was de timing van de wissel - twee races voor de zomerstop - op zijn minst opvallend te noemen. Sinds de aankondiging hebben Helmut Marko, Christian Horner en Ricciardo zich al uitgesproken over de wissel bij AlphaTauri.

Vanuit het kamp van De Vries bleef het stil, tot woensdagmiddag. In een bericht op social media beëindigde de 28-jarige Nederlander de stilte, waar hij de afgelopen week overigens bewust voor koos en waar hij in de komende periode opnieuw voor kiest. "Ik wil Red Bull en AlphaTauri bedanken voor de kans om mijn droom te beleven. Natuurlijk doet het pijn dat de F1-kans, waar ik zolang van gedroomd heb, vroegtijdig is geëindigd. Het leven is echter geen bestemming, maar een reis en soms moet je de lastige route nemen om op het punt te komen waar je wil zijn", schrijft De Vries onder een bericht op Instagram. "Ik ben dankbaar voor ons bevoorrechte leven, trots op onze reis en mijn familie. Dit is gewoon weer een ervaring, we gaan verder en kijken uit naar het volgende hoofdstuk. Iedereen bedankt voor de lieve en bemoedigende berichten van de afgelopen week. Het was hartverwarmend om jullie steun te voelen."

Sinds de bekendmaking van de rijderswissel bij AlphaTauri brachten diverse media uitspraken van De Vries naar buiten, waarin hij hard uithaalde naar Red Bull. Zo claimde hij in die artikelen dat hem een Red Bull Racing-zitje was beloofd voor 2025. Ook zou de behandeling van Red Bull hem niet verbazen, omdat Lewis Hamilton in 2021 door hen van de titel was beroofd. In zijn Instagram-bericht voelt De Vries zich genoodzaakt om hierop in te gaan. "Ik heb enkele interessante artikelen ontvangen over dingen die ik de afgelopen week gezegd zou hebben. Voor de duidelijkheid: ik heb niet met de media gesproken en geniet voorlopig van wat tijd voor mezelf. Ik wens jullie allemaal een fijne zomer."

Het is nog onduidelijk wat de toekomst in petto heeft voor De Vries, die in 2019 Formule 2-kampioen werd en in 2021 de Formule E-wereldtitel op zijn naam zette. Een terugkeer naar de elektrische raceklasse lijkt in ieder geval tot de mogelijkheden te behoren. Zo zou Nissan overwegen om de Nederlander volgend seizoen in de auto te zetten.

