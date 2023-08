Nyck de Vries komt met F2-bolide MP Motorsport in actie tijdens Jack's Racing Day in Assen

Het evenement op het TT Circuit van Assen is de eerste keer dat Nyck de Vries weer achter het stuur van een formuleauto kruipt sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na de tiende race van het Formule 1-seizoen kreeg de Nederlander van Red Bull te horen dat hij vanwege teleurstellende prestaties zijn plek bij AlphaTauri moest afstaan aan Daniel Ricciardo. Zo kwam er al snel een einde aan de Formule 1-droom van De Vries.

Nyck de Vries kroonde zichzelf in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar kreeg vervolgens nog geen kans in de Formule 1. Die kans zou zich pas in 2022 voordoen, toen hij door Williams op Monza werd opgeroepen als invaller van Alex Albon, die vanwege een blindedarmontsteking niet aan de start kon verschijnen. De Vries maakte indruk door met de Williams als negende over de finish te komen, waarmee hij het achterhoedeteam direct twee punten bezorgde.

Hij kwam vervolgens op de radar van meerdere Formule 1-teams te staan, maar besloot uiteindelijk te gaan voor een contract bij AlphaTauri. In principe was De Vries een Formule 1-rookie, al had de Red Bull-top wat hogere verwachtingen dan normaal omdat hij al veel ervaring heeft opgedaan in andere klassen - met succes. De Vries had het lastig in de onderlinge strijd met teamgenoot Yuki Tsunoda en uiteindelijk zou een gebrek aan vooruitgang - aldus Red Bull-adviseur Helmut Marko - hem de das omdoen. Ricciardo blonk intussen uit bij de Pirelli-bandentest, waar hij in de RB19 stapte. Op diezelfde dag kreeg De Vries te horen dat hij al na tien races zijn F1-zitje moest afstaan.

Op 12 en 13 augustus kan de coureur uit Uitwellingerga weer genieten van een formuleauto, al is dat wel van de opstapklasse van de Formule 1. Dan stapt de Formule E-wereldkampioen van het seizoen 2020/2021 namelijk in een Formule 2-bolide van het Nederlandse MP Motorsport om het publiek bij de Jack's Racing Day te trakteren op een demo en de bijbehorende donuts. "Jack's Racing Day is één van de meest diverse en toegankelijke race-events van Europa", zegt De Vries. "Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien!", aldus de voormalig Formule 1-coureur.