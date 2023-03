Nyck de Vries trapte in Bahrein na maanden van voorbereiding zijn eerste volledige Formule 1-seizoen af. De Nederlander kwam met een ronde achterstand als veertiende over de meet, drie plekken achter teamgenoot Yuki Tsunoda. "Het voelde geweldig om eindelijk samen aan ons seizoen te beginnen. De aanloop duurde lang genoeg. We blijven racers en willen alleen maar de baan op en strijden. Ik ben blij dat de eerste race achter de rug is en we in een bepaald ritme komen", blikt De Vries terug. "Mijn eerste volledige F1-weekend was drukker dan ik gewend was, maar ik moet zeggen dat alles goed georganiseerd en gemanaged werd. F1 is een veel groter platform, maar voor de rest ben ik tijdens het weekend weinig verrassingen tegengekomen."

Tijdens het eerste Grand Prix-weekend werd duidelijk dat de nieuwe AT04 niet goed bij het Bahrain Internatonal Circuit paste, iets dat De Vries die vrijdag duidelijk maakte. In de race streed hij dan ook niet om de punten. "Ik denk niet dat we kunnen verbergen dat we qua prestaties niet zijn waar we willen zijn. Er ligt nog een hoop werk op de plank. Naar ons idee moeten we het gat meer dichten in bochten op lage snelheid, daar heeft Bahrein er veel van", vervolgt hij. "We hopen dat de baan in Saudi-Arabië ons beter ligt. Het middenveld zit zo dicht bij elkaar. Vechten voor punten wordt dan ook een zware strijd. Er zijn namelijk vier teams die de eerste acht plekken lijken op te eisen. Het wordt een uitdaging, maar het is zaak om te zorgen dat we geen kans onbenut laten."

Vertrouwen in Saudi-Arabië

De AlphaTauri-coureur stelt dat het ruwe asfalt in Bahrein een belangrijke factor was. Hierdoor sleten de Pirelli-banden best hard. Hij verwacht dat dit in Jeddah anders zal zijn. "Het asfalt in Bahrein is volgens mij aardig oud, dus ik heb er alle vertrouwen in dat Saudi-Arabië een ander verhaal wordt. Het is echter afwachten of dat in ons voordeel werkt. Ik moet zeggen dat we positief verrast waren over ons tempo in de race. We stonden er duidelijk bij, maar we hebben nog maar een weekend gehad. Er zijn meer weekends nodig om een goed beeld te krijgen en om conclusies te kunnen trekken."

Zelf bleef De Vries na de seizoensopener nog hangen in Sakhir voor een bandentest van Pirelli. "Die was erg nuttig. Alle kilometers zijn welkom, zeker in deze tijd van het jaar. Daarom was het waardevol voor ons om te doen." Komend weekend racet hij op een voor hem nieuwe baan. "Ik was er vorig jaar wel, maar reed er nooit. Ik heb vorige week in de simulator gezeten. Het lijkt erg gaaf: snel en lastig. Ik kijk uit naar de uitdaging, het leren van een nieuw circuit en om weer te gaan racen."

#ad: Punten voor Nyck de Vries in Jeddah?

Lukt het Nyck de Vries om in de Grand Prix van Saudi-Arabië voor het eerst in 2023 in de top tien te eindigen? Dan krijg je daar 4,50 keer je inzet voor bij Jack’s. Denk je zelfs dat hij in de top zes over de streep komt? Dan is de odd 19,00.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+