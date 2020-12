De Vries onder indruk van Mercedes W11: "Van een andere planeet"

Hoewel Nyck de Vries in 2019 de titel behaalde in de Formule 2 was er geen enkel F1-team dat hem de kans op een debuut gunde. Zelfs een testdag zat er niet in voor de uit Sneek afkomstige coureur, die wel door Mercedes werd aangetrokken als een van de fabriekscoureurs voor het Formule E-project. Ook nam hij afgelopen jaar regelmatig plaats in de simulator van het F1-team van de Duitse autofabrikant. Als bedankje voor het werk dat hij heeft geleverd mocht De Vries vandaag dus aantreden bij de Young Driver Test. In de kampioensbolide van 2020, de W11, kwam hij tot de tweede tijd van de dag. Met 1.36.595 gaf hij twee tienden toe op de snelste man van de dag, die luisterde naar de naam Fernando Alonso. Wel was hij drie tienden sneller dan Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne, die ook voor Mercedes testte.

“Dit was een heel bijzondere dag en wat is dit een ongelooflijke auto”, blikte De Vries terug na afloop van zijn eerste kilometers in een Formule 1-bolide. Hij geeft toe dat hij tijdens de test nog aan de nodige dingen moest wennen, maar dat de W11 dat proces makkelijker maakte. “Ten eerste ben ik erg tevreden met mijn progressie gedurende de dag en het werk dat we hebben gedaan. Ik was eigenlijk verrast hoe snel ik mij op mijn gemak voelde in de auto. Het team was erg ondersteunend en deed er alles aan om mij een goed gevoel te geven in de bolide. Dat waardeer ik heel erg.”

De Vries ging dinsdag 110 keer rond op het Yas Marina Circuit. Na afloop was hij zeer onder de indruk van de W11, die in 2020 vijftien pole-positions en dertien overwinningen pakte. Vooral de bochtensnelheid en de remmen van de auto verbaasden de 25-jarige coureur. “Deze auto is iets wat je je echt niet voor kan stellen en lijkt wel van een andere planeet. Je kan er zo laat mee remmen en je kan zoveel snelheid meenemen door de bochten. Het is gewoon genieten”, aldus De Vries. “Ik wil Mercedes bedanken voor deze unieke en heel bijzondere kans.”