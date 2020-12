De Vries maakt F1-debuut met Mercedes in Abu Dhabi-test

Nyck de Vries maakt al enige tijd deel uit van de Mercedes-familie. De rijder uit Sneek debuteerde afgelopen seizoen met het fabrieksteam van de Duitse autogigant in de Formule E. Daar liet hij zich regelmatig sterk van voren zien.

Achter de schermen werkt hij al twee jaar nauw samen met het Mercedes Formule 1-team. De Fries zit met grote regelmaat in de zeer geavanceerde simulator van het team om nieuwe onderdelen en afstellingen te testen. Ondanks zijn bewezen talent kwam het nooit eerder tot een echte F1-test. Wel reed hij enkele malen in historische bolides maar nimmer in een hedendaagse wagen. Daar komt aanstaande dinsdag tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi eindelijk verandering in. De Vries maakt daar zijn Formule 1-debuut, uitgerekend in de bolide waarmee Mercedes dit jaar opnieuw domineerde.

Naast De Vries komt ook zijn Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne tijdens de test in actie voor Mercedes. De Belg werd enige tijd genoemd als vervanger voor Lewis Hamilton, toen de wereldkampioen vanwege een coronabesmetting de Grand Prix van Sakhir moest laten schieten. Mercedes koos daar echter voor George Russell, die op zijn beurt bij Williams werd vervangen door Jack Aitken. Vandoorne mag na de seizoensfinale dan toch de kampioensbolide aan de tand voelen.