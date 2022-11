McLaren liet donderdag weten dat Lando Norris mogelijk een voedselvergiftiging heeft opgelopen. De Brit besloot op zijn beurt in het hotel te blijven en de F1-mediadag aan zich voorbij te laten gaan. Even was het een vraagteken wie Norris zou vervangen mocht blijken dat hij de rest van het weekend niet in staat zou zijn om te racen. De Britse renstal meldde al snel dat Nyck de Vries als reservecoureur voor Mercedes naar Brazilië is afgereisd en ook beschikbaar is voor McLaren.

Inmiddels heeft de Nederlander zijn eerste voorbereidingen achter de rug. De Fries hees zich in een overall van McLaren en nam daarna plaats in de MCL36. Mocht de toekomstig AlphaTauri-coureur het stuur van Norris overnemen, dan wordt McLaren het vierde team waar de Nederlander dit seizoen voor in actie komt (en het vijfde als de test bij Alpine wordt meegerekend). In Spanje reed hij een vrije training voor Williams. Ditzelfde deed hij voor Mercedes in Frankrijk. Op de vrijdag van het Italiaanse Grand Prix-weekend nam De Vries plaats in de AMR22 van Aston Martin, alvorens hij zaterdag werd opgeroepen om bij Williams het weekend af te maken.

Alexander Albon kreeg te maken met een acute blindedarmontsteking en kon vanwege een operatie niet deelnemen aan de race op Monza. De Vries stapte vanaf de derde training in de FW44 en nestelde zich - mede dankzij een hoop gridstraffen - op de achtste startpositie voor de race. Op zondag eindigde de Nederlander in de punten, wat hem een zitje bij AlphaTauri voor 2023 opleverde.

Het Braziliaanse Grand Prix-weekend kent vanwege de sprintrace een ander format dan normaal. Dit houdt in dat de vrijdag slechts een training bevat en de kwalificatie vrijdagavond Nederlandse tijd wordt afgewerkt. Mocht Norris zich zaterdag toch weer goed genoeg voelen, dan mag de Engelsman het weekend in theorie wel afmaken. Als De Vries de kwalificatie doet, mag Norris op basis van uitzondering in het reglement alsnog de sprint- en hoofdrace doen. Met een fatsoenlijke rondetijd in de tweede training kan hij dan toestemming krijgen van de wedstrijdleiding. Wel start Norris in dat geval vanaf de laatste startplek, ongeacht wat De Vries in de kwalificatie heeft laten zien.

Nyck de Vries, McLaren Foto: Mark Sutton