De Vries over toekomst: “Niemand weet hoe morgen eruit ziet”

Tijdens de persconferentie viel de naam van Nyck de Vries ineens meerdere malen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou hem eigenlijk nog wel een seizoen voor het Duitse merk in de Formule E willen zien rijden, maar is tevens van mening dat de Nederlander een kans in de Formule 1 verdient. Of er daadwerkelijk een mogelijkheid komt voor De Vries in de koningsklasse, zou volgens Wolff afhangen van Alexander Albon. Red Bull wil de Britse Thai namelijk terug in de Formule 1 helpen en heeft het daarvoor gemunt op het tweede stoeltje bij Williams, dat vrijkomt wanneer George Russell naar Mercedes overstapt.

Mocht Red Bull erin slagen om Albon onder te brengen bij Williams, dan is er mogelijk nog een kans voor De Vries bij Alfa Romeo, waar Kimi Raikkonen vertrekt en Antonio Giovinazzi nog niet bevestigd is voor volgend jaar. “In sport speelt natuurlijk altijd wel wat en is het altijd een onzeker bestaan. Zeker in onze wereld”, reageert De Vries, die dit weekend als reservecoureur van Mercedes bij de Dutch Grand Prix aanwezig is, als Motorsport.com hem op de hoogte breng van wat er vrijdag in de persconferentie over hem gezegd is. “Uiteindelijk draait het allemaal om je prestaties. Ik ben heel erg dankbaar voor de kansen die ik heb gehad en alles wat ik momenteel kan en mag doen. Ik ben ook gevleid door de woorden van Toto. Maar aan de andere kant weet ik dat ik gewoon mijn taak moet doen en mijn taak is zo hard mogelijk rijden en presteren. Dat is waar ik me voornamelijk mee bezighoud. Wat de toekomst verder te bieden heeft, dat weet ik nu nog niet.”

De Vries kan in elk geval nog een jaar voor Mercedes in de Formule E rijden. De Duitse fabrikant maakte onlangs echter kenbaar na het volgende seizoen uit de elektrische raceklasse te stappen. “Daar houd je van tevoren ook geen rekening mee”, aldus De Vries, die het prima naar zijn zin heeft bij het Mercedes Formule E-team. “Ik ben blij met de positie die ik daar heb. We hebben een fantastisch team, mijn relatie met Stoffel [Vandoorne, zijn teamgenoot] is goed en het is een mooi kampioenschap. Dus ik ben daar eigenlijk hartstikke tevreden. Maar niemand weet hoe morgen eruit ziet.” De Vries erkent dat hij dichter bij een Formule 1-kans is dan ooit tevoren. “Zo zou je het kunnen zeggen. Er wordt nu veel over gesproken en ik word aan verschillende teams in de Formule 1 gelinkt. Dat doet me op zich goed, want het is leuk om te zien dat er interesse is en dat ze aan me denken. Maar anderzijds houd ik me er om eerlijk te zijn niet al te veel mee bezig.”

Klaar voor een Formule 1-kans is De Vries in elk geval. Nu nog meer dan toen hij twee jaar geleden kampioen werd in de Formule 2. “Een perfect moment [voor de sprong naar de Formule 1] is er misschien nooit. Maar ik denk dat ik nu wel op mijn best ben, voor dit moment”, aldus De Vries. “Maar je ontwikkeling stopt nooit. Als coureur blijf je je altijd doorontwikkelen. Ik leer iedere dag bij.”

De Vries geniet van Dutch GP

Zoals gezegd is De Vries dit weekend op Circuit Zandvoort als reservecoureur van Mercedes. In die hoedanigheid woont hij alle meetings bij. “Eigenlijk doe ik precies hetzelfde als de rijders, alleen rijd ik niet. Zo moet je het een beetje zien”, aldus De Vries. “Die meetings gaan wel allemaal via Teams en over de intercom. Dus het is niet dat ik daar letterlijk bij aanwezig ben. Maar dat is ook logisch, want er zijn heel veel mensen bij betrokken en eigenlijk gaat het altijd op deze manier.”

De Vries is onder de indruk van wat er op Circuit Zandvoort allemaal gebeurd is. “Het lijkt wel alsof het circuit getransformeerd is. Je herkent het bijna niet meer terug”, klinkt het enthousiast. “De lay-out is natuurlijk nog exact hetzelfde, maar ik doel dan meer op alle tribunes, alle sponsoruitingen rondom het circuit en hoe het nu op een Formule 1-manier is opgetuigd. Dat maakt het allemaal een stuk anders. Ik vind dat het er geweldig uitziet en denk dat het ook echt een circuit is voor de rijders. Het voelt een beetje als een stratencircuit, maar dan met een klein beetje run-off. Dat betekent ook dat inhalen vrijwel onmogelijk is. Bandendegradatie gaat tijdens de race misschien wel een rol spelen, dus misschien is er met de pitstops nog iets te doen met een eventuele undercut. Maar goed, ik denk dat het alles bij elkaar een fantastisch weekend gaat worden voor iedereen.”

Of de Formule 1 er wel goed aan heeft gedaan om een baan aan de kalender toe te voegen waar inhalen bijna niet te doen is? “Nou, in Monaco kun je ook niet inhalen en in Hongarije kun je ook bijna niet inhalen”, aldus De Vries. “En ik denk zeker dat Zandvoort tot de circuits op de kalender behoort waarop inhalen het moeilijkst is, maar dat doet niets af aan het evenement zelf. Natuurlijk is het mooi om wat inhaalacties te kunnen zien en een mooie race te hebben, maar dit is op zich al een hele happening. Dat Nederland dit evenement na 36 jaar weer mag organiseren is gewoon uniek en fantastisch.”

