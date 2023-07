De positie van Nyck de Vries bij AlphaTauri staat al enkele Grands Prix onder druk. Het management van Red Bull is niet tevreden over de prestaties van de 28-jarige coureur. Red Bull-adviseur Helmut Marko voerde voor de Formule 1-race in Oostenrijk de druk al op door te stellen dat Christian Horner nooit fan is geweest van de Nederlander. Op de Red Bull Ring zei de Fries zelf dat hij weet dat hij op de baan moet reageren met goede resultaten. In Oostenrijk bleven punten echter opnieuw uit en had hij een incident met Kevin Magnussen. Zelf sprak De Vries na afloop wel over een solide race.

Dat een week later de gedachten van Marko nog niet veranderd zijn, is niet zo verwonderlijk. Het is nu nog de vraag of De Vries de Grand Prix van Nederland überhaupt gaat halen. Viaplay stelt Marko de vraag of De Vries er tijdens de Dutch Grand Prix nog steeds bij is. "Wanneer is Zandvoort?", antwoordt Marko lachend. "Ik kan je het vertellen zodra we in Zandvoort zijn."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet eerder weten dat De Vries zijn F1-toekomst in eigen handen heeft, wel is de renstal van mening dat de AT04 nou niet echt een makkelijke wagen is. Heeft Marko nog wel vertrouwen in zijn pupil of wordt het een lastig verhaal? "We overwegen de boel. Het is geen geheim dat hij niet levert wat we van hem verwachten. Het is een harde sport", gaat de Oostenrijker verder. "We moeten goed naar de toekomst kijken. We evalueren zijn prestaties. En als het nodig is, dan worden er beslissingen genomen."

Mocht het Red Bull-management inderdaad beslissen om De Vries vroegtijdig uit het stoeltje te halen, dan zijn naar verluidt Red Bull-junior Liam Lawson, die momenteel in het Japanse Super Formula racet, en Red Bull-reserve Daniel Ricciardo de voornaamste opties om de Nederlander te vervangen.