Het wilde begin dit seizoen nog niet vlotten voor Nyck de Vries, maar in Monaco en Barcelona heeft de 28-jarige Nederlander wel stappen vooruit gezet. Op het uitdagende stratencircuit van Monaco zette hij met de twaalfde tijd zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe neer, al bleef die prestatie op zondag onbeloond. In Barcelona verraste hij met de vierde tijd in de eerste training, al werd in de kwalificatie duidelijk dat een plek in Q3 er niet in zat. Hij begon in de Spaanse Grand Prix van de veertiende plek en bleef opnieuw puntloos, maar voelde zelf wel dat hij in de afgelopen twee races zijn potentie heeft getoond.

"De afgelopen twee races waren zeer positief", trapt De Vries af. "Monaco was een solide, clean weekend en het gehele weekend in Barcelona lieten we sterke performance zien. Het was jammer dat ik geen nieuwe banden had voor Q2, dan had ik een goede kans op een beter kwalificatieresultaat. Maar dit soort dingen gebeuren onder verraderlijke omstandigheden. In de race had ik een goede start, maar de binnenkant werd gehinderd door twee auto's die samen tijd verloren. Er is nog steeds ruimte voor verbetering," geeft hij toe, "maar ik kan duidelijk zien dat we goede potentie hebben, dus ik blijf me focussen op het boeken van vooruitgang en blijf op dezelfde manier werken als de afgelopen tijd."

AlphaTauri heeft de eerste races van het seizoen meermaals updates meegenomen in de hoop de prestaties op de baan te verbeteren. Waar het zusterteam van Red Bull eerder dit jaar nog kansloos leek voor punten, komen De Vries en teamgenoot Yuki Tsunoda steeds meer in de buurt van die punten. De Vries prijst daarom ook het 'geweldige werk' van zijn team in de afgelopen races, maar hij weet ook dat een plek in de top-tien niet gegarandeerd is dit jaar. "Ik zie een duidelijke stijgende lijn nu we dichter bij de top-tien komen", stelt de AlphaTauri-coureur. "Zij hebben veel tijd, werk en moeite gestopt in de ontwikkeling van de auto. Het heeft zich zeker uitbetaald voor wat betreft hoe competitief we zijn. Dat gezegd hebbende zit het middenveld zo dicht bij elkaar, waardoor je niet altijd het succes van de ontwikkeling puur op het eindresultaat kunt beoordelen. Je hebt meer dan performance nodig om resultaat te behalen in het middenveld."

Simulatorwerk

Dit weekend zal De Vries voor een uitdaging staan, aangezien hij voor het eerst op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada zal rijden. Het krappe circuit is geliefd bij de coureurs, maar kleine fouten worden hier hard afgestraft door de aanwezigheid van de muren langs de baan. Vorig jaar heeft De Vries het circuit al in het echt kunnen bewonderen, maar nu zal hij zelf in actie komen. "Het is een heel bijzonder circuit: als je alleen al naar de kaart kijkt lijkt het een eenvoudige lay-out, maar het is best lastig. Terwijl de meeste circuits waar we racen allemaal naar dezelfde veiligheidsnormen, uitloopstroken, kerbstones en zelfs infrastructuur toegroeien, is Canada een circuit dat nog steeds uniek is en zijn eigen speciale karakter heeft."

Om zich zo goed mogelijk op de Canadese Grand Prix voor te bereiden heeft De Vries in de simulator gezeten. "Maar het is moeilijk te voorspellen hoe we zullen presteren omdat, zoals ik al eerder zei, het middenveld zo dicht bij elkaar zit", tempert de Nederlander voorlopig de verwachtingen. "Het circuit stelt ons voor interessante vragen voor wat betreft de afstelling van de auto. Maar ik leer dat in de Formule 1, hoewel alles snel lijkt te gaan, het weekend eigenlijk lang is. Dat gezegd hebbende: je moet er echt staan, meteen competitief zijn en het hele weekend door vooruitgang boeken terwijl de omstandigheden continu veranderen. In de kwalificatie heb je vaak een hogere [baan]evolutie en ramp-up, dus het is een constant bewegend doel."