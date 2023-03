Tegenvaller Nyck de Vries: Mist derde F1-training Jeddah door motorprobleem

Nyck de Vries kent zo een vervelend begin van de kwalificatiedag voor de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië. Aan het begin van de sessie waren de AlphaTauri-monteurs al meteen met man en macht aan de gang met zijn AT04, hetgeen duidde op een probleem. Inmiddels heeft het team uit Faenza bevestigd dat er inderdaad technisch malheur is geconstateerd bij de auto met startnummer 21. Het zit op het eerste oog in de Honda-motor, waardoor het team de krachtbron moet vervangen. Dit gaat echter dermate veel tijd in beslag nemen dat Nyck de Vries tot de kwalificatie niet meer in actie kan komen. Hij zal de volledige derde training moeten toezien hoe de andere negentien coureurs het Jeddah Corniche Circuit ronden.

Het missen van een volledige training is op een stratencircuit extra kostbaar. Niet voor niets liet De Vries op donderdag nog weten: "Op een stratencircuit komt de baan vanzelf naar je toe en moet je het vooral opbouwen." Dat De Vries een uur moet missen is extra pijnlijk, aangezien het voor hem zijn eerste kennismaking met de bloedsnelle stratenomloop is. De Vries heeft Jeddah in de voorbije twee jaren wel leren kennen in de simulator, maar dit is pas het echte werk. "Het zal een nieuwe ervaring worden, omdat de baan nergens echt mee te vergelijken is", voegde hij donderdag nog toe. De Friese coureur gaf aan zich onder meer hebben voorbereid door de bloedstollende kwalificatieronde van Max Verstappen uit 2021 nog eens te bestuderen.

Het enige geluk bij een ongeluk is nog dat de afsluitende vrije training de minst belangrijke van de drie is. Zo zijn de omstandigheden niet representatief doordat de sessie bij hogere temperaturen en bij daglicht wordt verreden. In de kwalificatie zal de vlag er anders bij hangen, eigenlijk vergelijkbaar met de tweede training - daardoor ook meteen de meest belangrijke training van het weekend.

Dat gezegd hebbende kan AlphaTauri deze nieuwe domper eigenlijk niet gebruiken. Het team staat er na de ouverture in Bahrein eigenlijk niet goed voor en dat is nog zacht uitgedrukt volgens Franz Tost. De teambaas trok gisteren behoorlijk van leer in de persconferentie. "Tijdens de wintermaanden hoorde ik alleen maar 'de auto is geweldig en we hebben grote stappen gemaakt'. Maar dan komen we in Bahrein en zijn we helemaal nergens." Tost zei de engineers daardoor niet meer te vertrouwen. "De engineers vertellen me steeds dat we goede vooruitgang boeken, maar ik vertrouw hen niet meer. Ik wil alleen nog maar rondetijden zien, dat is het enige wat telt."

Zijn opsomming waar de auto momenteel nog in tekortschiet, liet ook weinig aan de verbeelding over. "We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet." Wel voegde hij toe dat De Vries en Yuki Tsunoda in Australië en Azerbeidzjan op upgrades kunnen rekenen.

