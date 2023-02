De Vries na laatste F1-testdag in Bahrein: “Ik sta er goed voor”

Het voorseizoen zit erop voor Nyck de Vries. Na op donderdagmiddag 85 ronden te hebben gereden en op vrijdagmiddag nog eens 74 keer het circuit te zijn rondgecirkeld, stapte hij op zaterdagochtend voor de laatste keer tijdens deze test in de AT04. De coureur uit Friesland werkte onder andere een racesimulatie af en was met 87 ronden de meest productieve rijder voor de lunch.

“We hebben drie goede dagen achter de rug, maar we hebben ook nog veel werk voor de boeg”, zegt De Vries na afloop van zijn laatste testwerk in Bahrein tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik heb een paar blauwe plekken, maar afgezien daarvan voel ik me goed en voel ik me er klaar voor. We hebben veel kilometers gemaakt, veel zaken kunnen testen en weer meer kunnen leren over ons pakket. Het is lastig om te bepalen waar we precies staan in de pikorde, maar we beseffen dat we sowieso nog meer werk te doen hebben.”

Of hij aan anderhalve testdag genoeg heeft om volgende week volledig voorbereid aan de start van het seizoen te verschijnen? “Je wil altijd meer rijden, dat wil iedereen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik vorig jaar meerdere vrije trainingen in verschillende auto's heb kunnen doen en een race heb kunnen rijden. Dus ik heb het gevoel dat ik er goed voor sta.” Gevraagd naar zijn doelen voor het jaar herhaalde hij zijn woorden van eerder deze week: “Mijn doelen komen erg overeen met die van het team. We willen graag competitief zijn en consistent voor de punten meedoen. We komen er binnenkort achter hoe realistisch die doelen zijn.”

