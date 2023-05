De Vries denkt aan punten na ‘bemoedigende’ F1-sprintrace in Baku

Het weekend van Nyck de Vries gaat als een jojo op en neer. Na de zesde tijd te hebben gereden in de enige vrije training op vrijdag betekende een crash in de kwalificatie dat hij zondag achteraan start in de Grand Prix. In de sprint shootout op zaterdag kwam hij door een momentje bij de derde bocht en een ongelukkig getimede rode vlag opnieuw niet verder dan P20, wat de achttiende startplek werd doordat Esteban Ocon uit de pitstraat moest vertrekken en Logan Sargeant na een crash in de shootout niet aan de start kon komen. De dag eindigde niettemin positief voor de coureur uit Friesland: De Vries kwam na een prima optreden in de sprint als veertiende aan de finish.

“We gingen naar voren in deze race, wat bemoedigend was!”, laat De Vries na de sprintrace aan onder andere Motorsport.com weten. “En ik denk dat het tempo ook bemoedigend was. Enkele van de coureurs om ons heen worstelden daarnaast met hun banden, wat in ons voordeel was. Het waren vooral de coureurs die op de soft band reden die het moeilijk hadden, dus Lando Norris en Valtteri Bottas, die op de zachte band waren begonnen, en Ocon, die tijdens de safety car naar de soft wisselde. Zij hadden allemaal last van graining. En ook de Haas [Nico Hülkenberg] leek een beetje te worstelen op de medium band, terwijl wij er iets beter uitzagen. Dus dat was positief.”

De sprintrace stemt De Vries optimistisch voor de Grand Prix op zondag, waarin hij dus opnieuw van achteraan moet komen. “Als we morgen in iedere derde deel van de race - de sprintrace van zeventien ronden is ongeveer een derde van de Grand Prix - ook vier posities goed kunnen maken, ben ik op zondagavond een gelukkig man! Natuurlijk is het teleurstellend dat we de snelheid uit de eerste training niet hebben kunnen omzetten in een betere startpositie, maar we zullen proberen naar voren te komen. Morgen wacht ons een nieuwe dag met heel veel actie.”

Op de vraag wat er zondag mogelijk is, antwoordt hij: “Om eerlijk te zijn denk ik dat punten mogelijk zijn. Ik geloof dat we met ons pakket wel naar voren kunnen komen. En in de Formule 2 hebben ze nog maar eens laten zien dat een race niet voorbij is voordat die echt voorbij is. Hopelijk valt het morgen onze kant op en liggen er aan het einde van de race punten op ons te wachten.”

Video: Samenvatting van de F1-sprintrace in Baku