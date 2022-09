De stewards maakten aanvankelijk alleen bekend dat de Formule 1-debutant zich mogelijk schuldig had gemaakt aan erratic driving. Om 17.30 uur werd de coureur uit Sneek bij de wedstrijdleiding verwacht. Om 18.10 uur maakten de stewards bekend dat De Vries op het matje was geroepen omdat hij tussen de tweede en derde bocht hard in de remmen was gegaan, terwijl Zhou Guanyu in de Alfa Romeo vlak achter hem reed. Hij kreeg hiervoor een reprimande.

In een statement delen de stewards mee: “De coureur gaf aan dat hij na de tweede ronde achter de safety car niet zeker wist waarom zijn display liet zien dat hij onder de deltatijd dreigde te komen. Tegelijkertijd kampte hij met remproblemen en had hij daarover radiocontact met het team, met als gevolg dat hij niet door het team geïnformeerd werd over zijn delta. Hij liet daarom zijn snelheid zakken om ervoor te zorgen dat hij boven de deltatijd zou blijven.”

De stewards laten verder weten dat zij bij het bepalen van de straf rekening hebben gehouden met het feit dat De Vries op het laatste moment moest invallen voor één van de vaste coureurs van Williams, waardoor hij pas tijdens VT3 voor het eerst in de auto zat waarmee hij de race zou rijden. Normaal gesproken zou er dus een zwaardere straf zijn gegeven voor dit vergrijp.

De Vries kon in Italië bij Williams zijn racedebuut maken in de Formule 1, doordat Alexander Albon een blindedarmontsteking had opgelopen. De 27-jarige Fries, die op vrijdag nog met de Aston Martin van Sebastian Vettel had gereden tijdens de eerste training, imponeerde door zaterdag in de kwalificatie de dertiende tijd te rijden, ondanks dat hij nauwelijks tijd had om zich voor te bereiden. Door gridstraffen voor andere coureurs mocht De Vries zondag als achtste aan de race in Monza beginnen. De Nederlander wist zich goed te handhaven in de top-tien en werd na het wegvallen van Daniel Ricciardo in de slotfase negende, waarmee hij twee punten scoorde voor het team uit Grove. De Vries werd aan het einde van de race uitgeroepen tot Driver of the Day.

Video: Nyck de Vries kijkt terug op zijn Grand Prix-debuut