Ook Yuki Tsunoda slaagde erin om het tweede kwalificatiesegment te bereiken en liet daarin de twaalfde tijd noteren. Het verschil tussen de twee AlphaTauri-rijders bedroeg ruim twee tienden.

“Ik kreeg het gewoon niet helemaal voor elkaar in de laatste ronde”, vertelt Nyck Vries aan onder andere Motorsport.com. “We gingen voor een outlap gevolgd door een push lap. Gezien we bij alle vorige runs steeds een extra voorbereide ronde reden, verliep mijn eerste ronde in Q2 best oké. Maar naarmate de omstandigheden op de baan verbeterden, begonnen we meer van onze banden te vragen en daar werd ik tijdens mijn tweede snelle ronde door overvallen. Misschien was het een klein beetje beter gegaan als we die run iets anders hadden benaderd, maar hier leren we weer van. Het was alles bij elkaar genomen en positieve sessie.”

'Nieuwe vloer helpt absoluut'

De Vries reed tijdens de eerste vrije training op vrijdag met de oude vloer, waarna hij voor de tweede oefensessie naar het nieuwe exemplaar wisselde. Op de vraag van Motorsport.com of de nieuwe vloer doet wat het hoort te doen, antwoordt De Vries: “Het heeft ons zeker een beetje geholpen. Het leek erop dat we iets competitiever waren in deze kwalificatie. Maar het zit zo dicht bij elkaar in het middenveld dat het allemaal snel weer kan veranderen. Het heeft absoluut geholpen, wat bemoedigend is, maar we moeten als team hard blijven werken om dichter bij de top-tien te komen.”

Dat de trainingen in Melbourne een vrij onrustig verloop kenden door regenbuien en incidenten, maakte het niet gemakkelijk voor het team om de werking van de nieuwe vloer volledig te doorgronden. De Vries: “Het was zeker niet makkelijk om het maximale eruit te halen. We zitten ook nog steeds met een paar vraagtekens. Maar het is zoals het is. De omstandigheden zijn verder voor iedereen gelijk. We zullen gewoon moeten blijven pushen.”

AlphaTauri worstelde in de eerste twee raceweekenden van het Formule 1-seizoen vooral in de langzamere gedeelten. Of er op dat punt ook progressie is geboekt, valt volgens De Vries momenteel lastig te zeggen: “Ik denk dat het om behoorlijk subtiele verschillen gaat. Bovendien bevat deze specifieke baan nauwelijks langzame stukken. Maar alle ontwikkeling is natuurlijk welkom, want alle teams zijn hard aan het werk om hun auto te verbeteren.” Volgens De Vries bestaat er geen wondermiddel waardoor AlphaTauri ineens een grote stap zou kunnen maken. “Er is geen gamechanger. We zullen niet ineens van de vijftiende naar de achtste plaats. Het gaat om alle kleine details die samen het verschil maken. Je bent constant op zoek naar kleine beetjes en hopelijk kom je dan uiteindelijk in de buurt van de top-tien.”

De huidige onderdelen die op de auto komen waren uiteraard al enige tijd in de maak. Of de updates die de tekortkomingen van de AT04 aanpassingen die in de eerste races naar voren kwamen pas over enige tijd komen? “Ja, maar het is een heel dynamisch proces. Ik ben samen met het team aan het werk om de punten aan te wijzen waar we ons in potentie nog verder kunnen verbeteren, zodat we deze kunnen aanpakken. Volgens mij is het wel duidelijk waar we nog performance kunnen vinden. Maar tegelijkertijd heb je te maken met een bewegend doelwit, aangezien de concurrentie ook vooruitgang boekt. Het is dus eigenlijk nooit genoeg.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Australië