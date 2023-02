Daar waar het winnen van de Formule 2-titel voor veel coureurs voldoende is om een plekje af te dwingen in de Formule 1, heeft Nyck de Vries er een omweg voor nodig gehad om daarin te slagen. In 2019 versloeg hij onder meer Nicholas Latifi in de laatste juniorklasse onder F1. Daar waar hij Latifi wel zag promoveren, moest de coureur uit Uitwellingerga het doen met een stap naar de Formule E. Daar ging hij eind 2019 aan de slag bij Mercedes en dat bleek een uitstekende keuze. In zijn tweede seizoen in de elektrische klasse werd De Vries wereldkampioen en in de tussentijd werd hij ook reservecoureur van het F1-team van de Duitse fabrikant. Zodoende kon hij afgelopen september invallen bij Williams, waar hij met een ijzersterk debuut meteen twee punten scoorde.

De Vries zette zichzelf daarmee definitief op de kaart in de Formule 1 en trok de aandacht van AlphaTauri, dat hem voor 2023 heeft aangetrokken als vervanger van de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly. Na een lange winter staat de Nederlander nu aan de vooravond van zijn eerste F1-wintertest als vaste coureur en daar kijkt hij naar uit. "Voor mij is dit natuurlijk een droom die uitkomt. Ik heb hier mijn hele leven al naartoe geleefd en het betekent alles voor mij dat ik nu deze kans krijg", vertelt De Vries in een video van zijn werkgever. Hij weet dat het avontuur ook met enige druk gepaard gaat. "Tegelijkertijd hoor ik hier nu thuis, dus draait het ook om presteren. We leven nu in 2023, een nieuw hoofdstuk, en dat is eigenlijk waar ik het meeste naar uitkijk: om te beginnen met racen en om te presteren."

Op 28-jarige leeftijd is De Vries er dus toch nog in geslaagd om door te dringen tot de absolute top van de autosport. Hoewel daarbij dus enige druk om de hoek komt kijken, voelde hij zich niet genoodzaakt om zijn aanpak drastisch om te gooien in de aanloop naar het seizoen. "Mijn benadering voor dit seizoen is niet heel erg veranderd. Natuurlijk ligt de nadruk op iets andere facetten, maar anderzijds ben ik nog steeds aan het racen en doe ik wat ik het liefste doe", aldus De Vries. "In dat opzicht verandert er dus niet heel veel, buiten het feit om dat de Formule 1 natuurlijk de absolute top van onze sport is en iedereen ernaar kijkt. Maar in dat opzicht verandert dat wat ik doe niet echt."

