Dr. Helmut Marko liet zich afgelopen week kritisch uit over Nyck de Vries, waarna de Nederlander aan het begin van het weekend op de Red Bull Ring aangaf dat de Oostenrijker het zou waarderen als hij hem op de baan van repliek zou dienen. De resultaten in Oostenrijk zijn vooralsnog echter niet denderend. Vrijdag eindigde hij onderaan in de kwalificatie voor de Grand Prix. Op zaterdag wist hij in een tumultueuze sprint shootout wel door te gaan naar de tweede sessie om zich uiteindelijk als veertiende te kwalificeren voor de sprintrace. Maar in de wedstrijd slaagde hij er niet in om progressie te boeken. Bij de start viel hij terug naar de zestiende plek en na zijn pitstop voor slicks kwam hij negentiende te liggen. In de laatste ronden passeerde hij Valtteri Bottas en Logan Sargeant, waardoor de zeventiende plek zijn deel was.

“We hadden gigantisch veel degradatie op de intermediates, echt gigantisch. Ik wilde daarom zo vroeg mogelijk stoppen voor slicks. Ik vroeg daar al om in de ronde dat George als een van de eersten naar binnen ging”, aldus De Vries tegenover onder andere Motorsport.com. “Kort daarna gingen wij en de prestaties op de slicks waren volgens mij in orde. Het was alleen dat we vast kwamen te zitten achter Logan. Hij beschikte over een goede rechtelijnsnelheid, doordat Williams een ander compromis met de auto gesloten heeft dan wij. En dat maakte het lastig om tegen hem te racen.”

“Het is natuurlijk nooit goed genoeg”, zegt hij over hoe zijn weekend tot dusver verlopen is. “We kijken er als team ook naar uit om onze inspanningen eens beloond te zien worden. We vormen echter een gezamenlijk front, doen eraan wat we kunnen en proberen het maximale te halen uit wat we hebben. Maar dit weekend lijkt dat vooralsnog niet voldoende te zijn.”

AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet vrijdag weten dat het voor de rookies geen eenvoudig begin van het seizoen is geweest, doordat er veel banen werden aangedaan waar zij nog niet hadden gereden. De Oostenrijker sprak de hoop uit dat het beter zou gaan op circuits die De Vries al kent, zoals de Red Bull Ring, Silverstone en de Hungaroring. Op de vraag van Motorsport.com of hij het idee heeft dat de komende twee, drie races erg belangrijk voor hem zullen zijn, antwoordt De Vries: “Om eerlijk te zijn sta ik daar vrij neutraal in. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, is dit onderdeel van onze sport. We moeten altijd presteren. Ik doe daar ook echt mijn uiterste best voor. Het is niet zo dat ik hier gewoon maar aan het cruisen ben. Ik hoop dat mijn best uiteindelijk genoeg zal zijn. Maar ik begrijp natuurlijk dat de huidige resultaten niet tot tevredenheid stemmen. Ik ben zelf ook niet tevreden.”

