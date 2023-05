Nyck de Vries beleeft voorlopig een bijzonder zware start van zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. Het Grand Prix-weekend in Baku trapte de AlphaTauri-coureur met een zesde plek in de eerste vrije training goed af, maar daarna ging het bergafwaarts. In de kwalificatie crashte de Fries met de AT04. In de sprint shootout kwam hij niet verder dan de twintigste positie, terwijl de sprintrace zelf op P14 werd afgesloten. De Grand Prix op zondag kwam na een touché met de muur vroegtijdig ten einde.

"Het beste dat je kan doen na een weekend als Baku is meteen weer in de auto stappen. Gelukkig is dat precies wat ik kan doen", zegt De Vries in de aanloop naar Miami. "Ik zeg eerlijk dat het geluk niet aan mijn zijde was. Wat in de race op zondag gebeurde was puur mijn eigen fout. Het was een lastig weekend, met name voor de monteurs. Ik gaf ze veel extra werk. Daar heb ik spijt van en ik waardeer hun harde werken om mijn auto weer op het asfalt te krijgen enorm. Het goede nieuws is dat het team duidelijk goed werk heeft geleverd door de auto tussen Melbourne en Baku te verbeteren. In Miami krijgen we weer de kans om daar het meeste uit te halen, terwijl we de auto steeds beter leren kennen en verder ontwikkelen."

Het Miami International Autodrome is komend weekeinde het decor voor de vijfde ronde van 2023. Op deze baan reed De Vries niet eerder, maar de stad kent hij wel. "Ik was er vorig jaar", gaat hij verder. "Ik verzorgde een aantal demonstraties op Ocean Drive (een beroemde straat in Miami, red.). Dat was een gave ervaring. Miami is een aantrekkelijke locatie en ik kijk ernaar uit om er te gaan racen. Het wordt zwaar door de hoge temperaturen, maar ik ga het stapje voor stapje benaderen. Ik heb veel in de simulator gezeten. Ik merkte dat er enkele lastige stukken zijn, zoals bijvoorbeeld het gedeelte onder de brug. Dat is een traag en bochtig gedeelte, wat raar voelt aangezien de F1-auto's zo groot zijn."

Video: De Vries raakt de muur en valt uit in Baku