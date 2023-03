Dit weekend begint Nyck de Vries in Bahrein aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Het team waarbij dit gebeurt, heeft alleen niet een al te geweldig jaar achter de rug. AlphaTauri eindigde in het eerste seizoen met de nieuwe technische regels slechts als negende in het kampioenschap. De Vries heeft echter goede hoop dat de Italiaanse renstal komend seizoen competitief zal zijn. Voor een preciezere voorspelling is het volgens hem ‘too close too call’ in het middenveld.

“Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen van hoe iedereen ervoor staat”, laat hij tijdens de persconferentie op donderdag aan onder andere Motorsport.com weten. “Het is duidelijk wie de voorhoede vormen, maar in de middenmoot zit het zo dicht bij elkaar dat het lastig is om te weten waar je precies staat in die groep. Ik denk dat het plaatje wel eens van weekend tot weekend kan veranderen, afhankelijk van de karakteristieken van de baan. Op zaterdagavond zullen we weten hoe we er hier in Bahrein voor staan, maar misschien staan we in Saudi-Arabië wel op een iets andere plek binnen de groep. Ik heb goede hoop dat we competitief zullen zijn, maar de tijd zal leren waar we precies staan.”

Yuki Tsunoda deelde eerder op de dag mee dat AlphaTauri de auto met name in de langzamere bochten nog moet verbeteren. De Vries weigert concreet zaken aan te wijzen waar de wagen naar zijn mening nog werk behoeft, maar laat op een vraag van Motorsport.com wel weten dat hij zich gedeeltelijk wel kan vinden in de constatering van zijn Japanse teamgenoot. “Het is nog vroeg, maar ik kan me deels wel vinden in wat hij zegt. We hebben als team nog punten om aan te werken, net als iedereen. Zoals ik eerder zei, staat het heel dicht bij elkaar in het middenveld. Maar er zijn altijd zaken die je kunt verbeteren. Ik denk dat Bahrein niet per se het beste circuit is voor het pakket zoals het nu is. Maar dat is part of the game. We blijven aan die punten werken en hopelijk wordt het dan steeds beter.”

‘Speciaal moment’

De start van zijn eerste seizoen als racerijder in de koningsklasse is voor De Vries een ‘heel speciaal moment’, ondanks dat hij al een race achter de kiezen heeft. “Ik heb vorig jaar in Monza natuurlijk al even mogen proeven hoe het is om in de Formule 1 te rijden, maar nu sta ik voor mijn eerste volledige seizoen. Ik heb er heel veel zin in. Het is een lange aanloop geweest. Ik ben me al heel lang aan het voorbereiden en nu gaat het eindelijk beginnen. Het voelt goed om hier te zijn”, zegt hij over hoe hij zich voelt aan de vooravond van zijn eerste jaar als Grand Prix-coureur.

Gevraagd in hoeverre het feit dat hij in Monza al een wedstrijd gereden heeft, hem dit weekend zal helpen, antwoordt de coureur uit Friesland: “Monza was natuurlijk mijn vuurdoop, maar dit is nog steeds een nieuwe ervaring voor me, omdat het mijn eerste Grand Prix is waarvan ik van tevoren weet dat ik hem zal rijden. Dat was in Monza een heel ander verhaal. Het voelt nu dus een tikkeltje anders, maar ik heb er heel veel zin in. Ik loop hier al een paar jaar rond, ken iedereen redelijk goed en voel me thuis. En nu is het tijd om te gaan racen.”