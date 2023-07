De Vries baalt na P19 in kwalificatie Silverstone: "Zaten er beter bij dan dit"

Op vrijdag kwam Nyck de Vries in de eerste vrije training tot de elfde tijd, maar in de middagsessie ging het met de negentiende tijd wat minder. Zaterdag begon het weer beter met de elfde tijd, achter teamgenoot Yuki Tsunoda. Op die positie lagen beide coureurs ook in een tijdje in Q1 op het circuit van Silverstone, waar de regendruppels af en aan vielen. Door een rode vlag vanwege de gestrande Haas F1-bolide van Kevin Magnussen werd de sessie met drie minuten te gaan onderbroken. Voordat de lichten in de pitstraat weer op groen sprongen, werd het weer wat droger waardoor alles op die laatste ronde neerkwam. In die ronde wilde het voor beide AlphaTauri-coureurs niet lukken om een stap te zetten terwijl de rest wel tijd wist te vinden, waardoor Tsunoda slechts zeventiende werd en De Vries genoegen moest nemen met de negentiende plek.

"Het was heel moeilijk", vat De Vries zijn kwalificatie kort samen bij Viaplay. "De regen kwam eraan, dus iedereen wilde snel op slicks naar buiten om een rondje neer te kunnen zetten. Op zich stonden we er op dat moment redelijk goed voor. Ik denk dat we dat ook wel hadden verdiend. In de laatste run moest het in dat ene rondje gebeuren. Iedereen stond er heel lang stil, dus - net als iedereen - waren onze banden verre van optimaal en warm genoeg. Ik had dus niet echt genoeg vertrouwen om goed aan te vallen en in de laatste chicane was het nog vochtig, dus verremde ik me een beetje en verloor ik een hoop tijd. Desalniettemin waren we niet goed genoeg in dat ene rondje om erbij te kunnen zitten", erkent de 28-jarige coureur uit Uitwelleringa.

Toch heeft De Vries het gevoel dat dit kwalificatieresultaat niet helemaal representatief is voor de performance van de AT04. "Het is naar mijn mening geen eerlijk beeld van hoe de rest van de sessie is verlopen, omdat we er gedurende de sessie beter dan dit bij zaten", legt hij uit. "Nu kwam het aan op een one-lap shoot-out in verraderlijke omstandigheden." In die shoot-out wilde het dus niet lukken voor de AlphaTauri-rijders, terwijl de rest van het veld wel grote stappen had gezet. "Hoe later je naar buiten gaat, hoe beter", weet hij ook. "Hoe later je naar het stoplicht gaat, hoe meer temperatuur je in de banden hebt en hoe droger het circuit is. Dat was een tricky spelletje."

Naast het resultaat was het vanwege een incident in de pitstraat al geen geweldige kwalificatie voor De Vries en AlphaTauri. De Nederlander werd weggestuurd, maar kwam naast de McLaren van Oscar Piastri terecht. Er was geen contact, maar wel duidelijk sprake van een unsafe release. Het is het zusterteam van Red Bull Racing op een boete van 5.000 euro komen te staan.

Video: De unsafe release van Nyck de Vries in Q1 op Silverstone