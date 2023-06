De start van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 verliep moeizaam voor Nyck de Vries. Hij zag de laatste weken de druk op zijn positie toenemen, maar tijdens de Grand Prix van Monaco antwoordde hij met een solide weekend. De Nederlander hield zijn AlphaTauri AT04 het hele weekend uit de vangrails, zette zijn beste kwalificatieprestatie van het seizoen tot dusver neer en behaalde op zondag ook zijn beste resultaat van het seizoen door twaalfde te worden. Daarmee heeft De Vries de druk weer iets van de ketel kunnen halen in de aanloop naar de zevende ronde van het F1-kampioenschap: de Grand Prix van Spanje.

"Ik ben blij dat we meteen weer kunnen racen. Hoewel het eindresultaat niet helemaal voldeed aan onze verwachtingen, kunnen we enkele positieve punten meenemen uit Monaco", zegt De Vries in zijn vooruitblik op de Spaanse GP. "Ik had een clean weekend zonder fouten, het was mijn beste kwalificatie van het jaar en we zaten dichter bij de top-tien dan eerder." In het prinsdom kon De Vries eveneens gebruikmaken van de upgrades voor de AT04, die eigenlijk gepland stonden voor de afgelaste GP van Emilia-Romagna, maar hij heeft nog geen definitief oordeel over de nieuwe onderdelen. "Onze upgrades leken te werken, maar we moeten wachten op Barcelona voor echte antwoorden, omdat Monaco totaal niet representatief is. Het houdt in dat we tijdens de vrijdagse trainingen genoeg werk te doen hebben."

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is voor De Vries in ieder geval bekend terrein. Vorig jaar debuteerde hij op dat circuit namens Williams in een F1-training, terwijl hij ook in de Formule Renault 3.5, GP3 Series en Formule 2 op de omloop heeft geracet. De coureur uit Uitwellingerga komt graag op het circuit in Montmeló. "Ik hou ervan om er te racen. Het is een typisch Europees circuit en het Spaanse publiek is heel enthousiast", stelt De Vries. "Ik vind het evenement en het circuit gewoon heel fijn en ik kijk ernaar uit om op de nieuwe lay-out van de laatste bochten te racen, al is het eigenlijk natuurlijk de oude lay-out. Al met al is het een goede Grand Prix en het feit dat het in de buurt van Barcelona is, geeft fans de kans om van het racen én de stad te genieten."