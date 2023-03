Nyck de Vries: “We staan verder naar achteren dan gehoopt”

Het eerste volledige Formule 1-seizoen van Nyck de Vries is nu dan echt onderweg. De coureur uit Uitwellingerga begon het raceweekend met de zestiende tijd in de eerste training, waarna hij de eerste dag in Bahrein als negentiende afsloot. De Vries liet eerder al weten dat het circuit van Sakhir niet de beste baan voor de AT04 zou zijn, maar het ging allemaal nog net iets minder dan vooraf gehoopt, al is hij verder wel te spreken over hoe de dag verder is verlopen.

“De dag had in alle eerlijkheid niet zo heel veel verrassingen voor ons in petto”, zegt De Vries na afloop van de tweede vrije training achter de garage van AlphaTauri. “Ik ben oprecht tevreden over hoe de dag voor ons als team is verlopen, over de progressie die we iedere run hebben gemaakt en over wat we samen hebben geleerd. Maar ik denk dat het geen geheim is dat we verder naar achteren staan dan we wellicht gehoopt hadden. Ik denk dat de sterke punten van onze auto misschien niet matchen met de karakteristieken van het circuit, maar desalniettemin hebben we nog veel werk voor de boeg. Ik heb er echter vertrouwen in dat we ons nog verder kunnen verbeteren op de punten waar wij denken dat er nog performance gevonden kan worden.”

Gevraagd waarom de AT04 minder goed uit de verf komt op het circuit van Bahrein, antwoordt hij: “Dat is gewoon onze eigen analyse aan de hand van waar de concurrentie staat, van waar wij staan en van waar wij achten waar dat er nog ruimte voor verbetering is. En wat betreft de karakteristieken van het circuit die niet goed machten met onze auto: het asfalt is heel erg oud, de bandendegradatie is heel hoog en je hebt hier heel veel langzame bochten.”

Tijdens de tweede vrije training was er nog een momentje in de pitstraat met Lando Norris. De Vries werd zijn pitbox uitgestuurd, terwijl de McLaren-coureur eraan kwam rijden. “Er was een kleine misverstand met mijn eerste monteur”, zegt De Vries op een vraag van Motorsport.com. ”Hij dacht dat ik naar buiten kon gaan en gaf me een knikje. Maar het is allemaal goed afgelopen.”

Video: Nyck de Vries en Lando Norris hebben een momentje in de pits