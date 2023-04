De Formule 1 heeft na de GP van Australië drie weekenden rust gehad, maar komend weekend wordt het F1-seizoen 2023 dan eindelijk hervat met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op het Baku City Circuit krijgen de teams en coureurs niet lang de tijd om op snelheid te komen, want het stratencircuit is het decor van de eerste sprintrace van 2023. De F1 heeft daar dinsdag een nieuw format voor onthuld, waardoor er maar zestig trainingsminuten zijn voordat de twee kwalificaties en twee races worden afgewerkt. Dat wordt voor alle coureurs een uitdaging, al geldt dat in het bijzonder voor de nieuwkomers die als F1-coureur nog geen ervaring hebben met het format én het snelle stratencircuit.

Dat geldt onder meer voor Nyck de Vries. "Baku wordt mijn eerste sprintweekend en dat wordt vooral een uitdaging omdat er maar één uur training is voor de kwalificatie begint", zegt de rookie van AlphaTauri, die in zes Formule 2-races in Baku drie keer op de tweede positie eindigde. "We kijken er allemaal naar uit om na deze lange onderbreking weer te gaan racen. Het circuit is best uniek doordat het normaal op stratencircuits heel uitdagend is om in te halen, maar het extreem lange rechte stuk zorgt voor kansen. Dat is ook de reden dat er altijd veel gebeurt tijdens races in Baku. Hopelijk valt het onze kant op en kunnen we aan het einde van het weekend iets vieren."

Na de eerste drie races van 2023 staat de teller van De Vries op nul punten. AlphaTauri staat dankzij de tiende plek van Yuki Tsunoda in Australië op één punt, wat aantoont dat goed scoren geen sinecure is met de AT04. Teambaas Franz Tost is eerder al kritisch geweest op de ontwerpers van de auto, maar De Vries ziet inmiddels dat er vooruitgang geboekt wordt. Wel erkent hij dat punten scoren geen eenvoudige opgave is. "Ik vind dat we progressie boeken, maar het middenveld is nog altijd heel spannend. Het is ook een uitdaging om voor de punten te strijden, want in een 'normale' race is de top-tien al redelijk bezet. We moeten ervoor zorgen dat we kunnen profiteren van de fouten van degenen die normaal in de top-tien staan", aldus De Vries, die weet dat het Baku City Circuit in de basis niet goed bij de AT04 past. "Hoewel ik tekenen van progressie zie, vraagt Baku om veel topsnelheid en tot dusver zijn we op dat vlak nog niet echt competitief geweest. Laten we afwachten en zien hoe het verloopt."

Allard Kalff geen voorstander van sprintraces in F1: "Belachelijk!"