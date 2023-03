Kan De Vries afrekenen met Tsunoda? "Niet makkelijk, wel mogelijk"

Het Bahrain International Circuit was afgelopen weekend het decor van de eerste race van Nyck de Vries als coureur van AlphaTauri. Nadat hij zich op de negentiende positie kwalificeerde, bleef hij op zondag uit de problemen om uiteindelijk als veertiende over de finish te komen. Daarmee moest de Formule E-wereldkampioen van 2020-2021 teamgenoot Yuki Tsunoda voor laten gaan, al slaagde ook de Japanner er niet in om punten te scoren tijdens de Bahreinse GP. Daarmee heeft Tsunoda de eerste slag geslagen in de onderlinge strijd, die met interesse gekeken wordt door onder meer Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hij sprak kort na het aantrekken van De Vries namelijk al de verwachting uit dat de Nederlander de rol als teamleider mogelijk op zich kan nemen.

Maar is het reëel om van een nieuwkomer te verwachten dat hij zijn teamgenoot, die aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri en in F1 is begonnen, meteen verslaat? "Het is niet makkelijk, maar ik denk wel dat het mogelijk is", zegt Stoffel Vandoorne erover in gesprek met Formule 1 Magazine. De reservecoureur van Aston Martin kent De Vries goed, want de afgelopen drie Formule E-seizoenen werkten zij samen bij Mercedes. Toch wil hij niet na één kwalificatie en één race al conclusies trekken. "Natuurlijk, de druk staat er vol op, maar dat is ook een spel. Iedereen verwacht dat Nyck het goed zal doen, maar iedereen verwacht ook dat Tsunoda hem zal verslaan, want Nyck is op papier de rookie. Beiden staan onder druk."

Dat er veel verwacht wordt van De Vries, is volgens Vandoorne te danken aan zijn sterke invalbeurt tijdens de Italiaanse GP van 2022. Als invaller voor de zieke Alexander Albon reed hij knap naar P9 en twee punten bij zijn F1-debuut. Ook het feit dat hij inmiddels 28 jaar is en behoorlijk wat ervaring heeft opgedaan in andere klassen speelt daarbij een rol. "Nyck is natuurlijk geen rookie. Hij heeft ervaring in F1, F2, Formule E en hypercars, maar het blijft moeilijk. Hij moet nieuwe circuits ontdekken, wennen aan de manier van werken binnen het team en de auto leren kennen. Dan is het misschien niet helemaal eerlijk als mensen meer van je verwachten dan normaal van een nieuwkomer. Maar hé, dit is wel de Formule 1", aldus Vandoorne. "Het kost tijd. Ik denk dat hij nog wat dingen moeten uitvinden qua set-up. Dus het is moeilijk om na één race al een oordeel te vellen."

Video: De Vries blikt terug op zijn eerste F1-race voor AlphaTauri