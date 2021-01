Nürburgring staat open voor nieuwe F1-invalbeurt in 2021

Vorige week werd officieel bekendgemaakt dat de openingsrace van het F1-seizoen niet op 21 maart in Melbourne zal worden verreden. De lokale autoriteiten geven vanwege de aanhoudende coronapandemie geen toestemming voor de race en dus heeft de Formule 1 besloten de Grand Prix van Australië naar eind november te verplaatsen. De seizoensopening is nu toegewezen aan Bahrein, in het laatste weekend van maart. In datzelfde land wordt van 12 tot en met 14 maart ook de pre-season test gehouden.

Ook de Grand Prix van China van 11 april is voorlopig van de kalender gehaald. Of er later in het jaar nog wordt geracet in Shanghai is nog niet duidelijk, maar de Formule 1 heeft wel alvast Imola naar voren geschoven als vervanger van China. De Grand Prix op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt plaats op 18 april aanstaande.

Naast deze eerste aanpassingen aan het seizoen 2021 dreigen ook de Grands Prix van Monaco, Azerbeidzjan en Canada – in mei en juni – in het water te vallen. Deze races worden (deels) verreden op de openbare weg en de voorbereidingen vergen maanden. Een beslissing over het al niet doorgaan moet dan ook op korte termijn genomen worden. Bovendien, als deze GP's wel doorgaan, is het weren van publiek rond de stratencircuits vrijwel onmogelijk.

En dus wordt er links en rechts al uitgekeken naar alternatieven. Het meest voor de hand liggend is om terug te grijpen op de ‘invallers’ van vorig jaar: Imola, Mugello, Istanbul Park en de Nürburgring. Imola heeft dus al toegehapt en het laatste circuit laat aan F1-Insider.com weten dat het nog geen concreet verzoek heeft gehad, maar bereid is om te helpen. “In principe zijn we beschikbaar voor gesprekken met de Formule 1. Vorig jaar verliepen de gesprekken erg prettig. We hebben laten zien dat we in staat zijn om ook in korte tijd een Grand Prix te organiseren. Tot nu toe hebben we echter nog niets gehoord van de Formule 1 - dus we zullen afwachten wat er gebeurt. Dat is alles wat we op dit moment kunnen zeggen.”