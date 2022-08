Over een aantal weken staat de Grand Prix van Nederland weer op het programma. Speciaal daarvoor past de NS van 2 tot en met 4 september de dienstregeling aan. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur rijdt er om de vijf minuten een trein van Amsterdam Centraal naar Zandvoort. De vervoerder hoopt hiermee 10.000 reizigers per uur te verplaatsen. Er worden ruim 300 extra medewerkers ingezet om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Daarnaast worden treinen uit andere delen van het land richting Amsterdam mogelijk verlengd. Wel geeft de NS reizigers gedoseerd toegang tot perrons en treinen in een poging grote mensenmassa's te voorkomen. Ook worden er aanpassingen doorgevoerd om de mensenstroom op gang te houden. In 2021 werd de Grand Prix van Nederland ondanks maatregelen vanwege de coronapandemie al goed bezocht. Die beperkingen zijn in 2022 niet van toepassing en dus verwacht de treinmaatschappij nog meer drukte.

"Het wordt een uitzonderlijk weekend, wat om een uitzonderlijke dienstregeling vraagt. Dit jaar verwachten we nog meer racefans naar dit grote internationale evenement te brengen. Daarvoor zetten we alles op alles", zegt Tjalling Smit van de Raad van Bestuur van de NS. "Ruim 300 extra collega’s per dag hebben zich aangemeld om onze reizigers goed op weg te helpen. Ook zijn er nog andere evenementen -zoals de Wereldhavendagen- en werkzaamheden waar we dit weekend rekening mee moeten houden. In combinatie met het personeelstekort vergt dit maximale inzet van onze collega’s en treinen." Wel is de NS genoodzaakt om dienstregeling ook elders in het land aan te passen. "We realiseren ons dat deze uitzonderlijke dienstregeling bij reizigers vragen oproept. Vooral als je reguliere verbinding anders wordt. Dit is de enige manier om deze combinatie van evenementen op een veilige manier bereikbaar te maken."

Wie niet in een lange rij bij de kaartautomaat wil staan, wordt aangeraden om een speciaal NS Dutch Grand Prix Retour-ticket aan te schaffen of alvast saldo op te laden.