NS: Iedere vijf minuten trein naar Zandvoort tijdens GP-weekend

Deze bevestiging van de NS past naadloos in het grote mobiliteitsplan, dat eerder al door Circuit Zandvoort en de Dutch Grand Prix uit de doeken werd gedaan. De beknopte samenvatting daarvan luidt eigenlijk: "De trein is de sleutel tot succes, de fiets het uithangbord en de pendelbus noodzakelijk." Het geeft aan allereerst dat Zandvoort met de auto niet toegankelijk is en ten tweede dat alle betrokkenen zoveel mogelijk mensen per trein naar het racespektakel in Zandvoort willen krijgen.

Daarvoor is Zandvoort echter wel grotendeels afhankelijk van partners als ProRail en NS. Zij moeten immers faciliteren en het plan zodoende mogelijk maken. Dit lijkt steeds meer de goede kant op te gaan. Zo liet ProRail eerder al weten het station van Zandvoort flink aan te pakken. Er komen bijvoorbeeld extra perrons om grotere hoeveelheden mensen af te kunnen voeren.

Een enorme logistieke operatie

De NS heeft nu bevestigd eveneens over de brug te komen. De organisatie laat weten in het eerste weekend van mei flink op te schalen met de dienstregeling. "Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei rijdt er tussen station Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee in beide richtingen maximaal elke vijf minuten een trein." Deze aangepaste dienstregeling gaat dagelijks in vanaf 7.00 uur 's ochtends en zal worden aangehouden 'zo lang als nodig is'. De treinverbinding Amsterdam-Zandvoort wordt daarmee voor het eerst in de geschiedenis zo intensief gebruikt. Normaliter rijden er op deze route slechts twee treinen per uur, dit aantal wordt dus vergroot tot twaalf treinen per uur.

Het spoorwegenbedrijf verwacht per dag zo'n 50.000 mensen van en naar Zandvoort te vervoeren. Op voorhand worden er geen problemen verwacht, al erkent men wel dat het een enorme operatie wordt. "Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan zal dit het uiterste vragen van NS en ProRail." De NS raadt men overigens aan om hun kaartje nu alvast te kopen. De komende twee weken kan dat namelijk nog met twintig procent korting.