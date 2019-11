Noviteit in Grand Prix van Mexico: Auto mee naar het podium

De auto wordt met behulp van een speciale lift, hieronder in beeld, omhoog getild naar het podium. Dit moet gebeuren tijdens de gebruikelijke podiuminterviews. Op het moment dat de top-drie bezig is met een terugblik op de race, wordt de winnende auto vervoerd naar een lift die voor het podium wordt gepositioneerd.

Na de podiuminterviews mag de winnende coureur zich - op de lift - dan bij zijn auto voegen. Onder begeleiding van de bekende 'F1 theme song' gaan rijder en auto vervolgens samen omhoog. De nummers twee en drie zullen het podium overigens wel op de normale wijze, via het welbekende kamertje achter de coulissen, betreden.

De Formule 1 heeft de hele procedure op donderdag al getest, met een van Williams geleende auto. Een monteur van het Britse team fungeerde als de 'winnende coureur'. Williams heeft daarmee toch nog eens het podium mogen bestijgen dit seizoen. De kans dat het voormalige topteam uit Grove zondag nogmaals een eigen bolide omhoog getakeld ziet worden, is natuurlijk uiterst klein. Mocht dit wel het geval zijn, weten we één ding zeker: dan hebben we in ieder geval een spektakelstuk van jewelste achter de rug in Mexico-Stad.

Met medewerking van Adam Cooper