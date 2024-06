Norris voorspelt spannend F1-weekend Canada: "Ferrari favoriet"

De laatste drie Formule 1-races zijn door drie verschillende coureurs van drie verschillende teams gewonnen. Het laat zien dat het veld een stuk dichter bij elkaar is gekomen in vergelijking met de vorige seizoenen. Ook voor de Grand Prix van Canada zijn de verwachtingen dat het erg spannend kan worden. Lando Norris voorspelt dat ook, maar hij denkt dat één team voor ligt op de anderen. "Ik zou nu Ferrari als favoriet bestempelen", aldus de Brit.

"Het gaat wel dicht bij elkaar zitten. Het is onmogelijk om te zeggen of Ferrari, Red Bull of wij de bovenliggende partij gaan zijn", vervolgt Norris. "Maar ik denk dat Ferrari dankzij hun topsnelheid favoriet is. Ik weet dat ze daar over geklaagd hebben, maar ze kunnen dat met iets minder vleugel oplossen."

Dat Norris nu ook McLaren in het rijtje met kanshebbers kan noemen, doet hem goed. "We hebben nu ten minste kans op iets en dat is fantastisch. Ik denk ook dat het mooi is voor de mensen die kijken", vertelt de 24-jarige coureur. "Volgens mij is dat het mooiste van dit alles. De mensen thuis vragen zich nu af wie er wint, in plaats van dat ze weten dat hij weer wint. Maar ook voor mij, voor Oscar [Piastri] of welke coureur uit de top-zes dan ook [is het mooi]. We reizen alle zes naar de weekenden af met het idee dat het wel eens ons weekend kan worden als we dat kleine verschil, van soms een tiende, kunnen maken. We pushen daarom net wat harder, nemen net wat meer risico's en proberen net wat meer uit onszelf te halen."

Het is volgens Norris goed dat de onderlinge competitie nu om de winst gaat. "We zoeken de absolute limiet op en gaan misschien zelfs verder dan we ooit zijn gegaan, want we weten dat het nu om de winst gaat. Er is dan altijd meer motivatie dan wanneer je vecht voor de vijftiende of zestiende plaats. Je wil altijd met dezelfde inzet racen, maar als je vecht voor een prijs, dan wil je wat verder gaan toch? Daar word ik, maar ook het team enthousiast van."