Norris verklaart waarom hij McLaren helpt met afbreken auto

Norris toonde zich in Boedapest solidair met zijn team en was mee aan het sleutelen om zijn McLaren weer uit elkaar te halen en in te pakken, om zijn monteurs proberen te ontlasten. Na een zware triple-header volgen nog zes races in acht weken tijd. Volgens Norris zijn het niet de rijders, maar de monteurs die onder die werkdruk het zwaarste lijden.

"Voor ons rijders is het niet zo erg, weet je", vertelde hij aan Motorsport.com. "Wij doen op het circuit zelf het minste werk, met het besturen van de auto. Zeker als je dat vergelijkt met de monteurs die de auto opbouwen, of de engineers. Ik voel dat ik fit genoeg ben om de race te doen en nadien niet helemaal stuk te zitten of te denken dat het lang zal duren om te herstellen. Dus ik maak me over mezelf niet te veel zorgen."

Voor het personeel is het nieuwe normaal in de Formule 1 veel vermoeiender. Naast de normale werkdruk is er ook de social distancing, die het werken aan een F1-auto belemmert. De avondklok is ook ingeperkt qua uren zodat teams weer langere dagen werken. Daar is Norris zich ook van bewust. "Het is moeilijker voor de monteurs en engineers, omdat die jongens en meisjes de meeste tijd doorbrengen op het circuit en onderweg. Dus het gaat er ook om hen een beetje te ontzien, zeker de monteurs die de pitstops doen. Zij hebben een grote impact op de prestaties.

"Ik probeerde dus iedereen zo fit mogelijk te houden. Voor hen is dat een grotere kwestie dan dat voor mij is, ik voel me prima."