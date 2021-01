Norris verklaart meer serieuze aanpak sociale media

Norris sprong altijd erg speels en creatief met sociale media om en ook tijdens zijn rookieseizoen in 2019 waren zijn accounts op Twitter en Instagram altijd goed voor een dosis humor. In 2020 pakte Norris het een stuk serieuzer aan op sociale media omdat de jonge Brit vond dat hij bij zijn volgers de verkeerde indruk begon te wekken, vooral wanneer hij na een slechte race toch nog grappen maakte. "Over het algemeen heb ik veel minder grappige dingen geplaatst", vertelde Norris aan Motorsport.com. "In 2019 maakte ik al snel een grapje na een mindere race. Vorig jaar plaatste ik vaker iets als: 'Een moeilijke dag, op naar de volgende race'. Dat was ook altijd mijn aanpak in de fabriek, maar voorheen zou ik er op sociale media dan een grap over hebben gemaakt. Dat vinden mensen leuk, maar dan beginnen ze ook te denken dat ik niet hard werk of dat ik het niet serieus genoeg opvat. Dat is nu eenmaal sociale media, en hoe mensen jou bestempelen."

Norris pakte in de openingsrace van 2020 zijn eerste podium in de F1 in Oostenrijk en verzamelde in zijn tweede seizoen bijna twee keer zoveel punten als in zijn rookiejaar, terwijl McLaren derde werd bij de constructeurs. Norris krijgt nog steeds het etiket 'speels' mee, maar binnen McLaren wordt zijn werklust naar waarde geschat. "Ik krijg nog altijd het commentaar dat ik te speels ben en niet hard genoeg werk, maar binnen het team weten de mensen wat ik er allemaal voor doe en dat is het enige wat voor mij telt. Ik weet hoe hard ik ervoor werk. Ik heb minder grappen gemaakt en dan reageren mensen dat ik het beter doe en beter werk, maar mijn voorbereiding thuis en mijn werk in de fabriek is niet veranderd. Ik denk nog altijd voortdurend aan hoe ik het de volgende race beter kan doen. Maar ik ben nog steeds wie ik ben in de paddock, ik maak grappen en lach om grappen. Ik wil niet nep zijn en iemand zijn die ik niet ben."

