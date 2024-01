Norris stelt realistische doelen na contractverlenging

Lando Norris tekende onlangs een nieuw contract met McLaren, het team waarvoor hij in 2019 debuteerde in de Formule 1 en inmiddels 104 Grands Prix reed. De Brit blijft in ieder geval nog tot en met 2027 bij het team uit Woking, het jaar na de invoering van de nieuwe regels die moet voorzien in kleinere en lichtere auto’s met een nieuwe krachtbron.

Hoewel McLaren vorig jaar snel vooruitgang wist te boeken en aan het einde van het seizoen de tweede auto achter Red Bull leek te hebben, is Norris voorzichtig in zijn voorspellingen voor de korte termijn. Hij denkt dat McLaren weliswaar nog meer in huis heeft, maar wil zich niet al te veel laten meeslepen door de successen van vorig jaar.

"Er waren vorig jaar momenten dat we bijna races wisten te winnen", aldus Norris. “Een paar races konden we Red Bull op de voet volgen en als je erover nadenkt: die Red Bull was de meest competitieve auto ooit in de Formule 1. Met die wetenschap kun je zeggen dat we het dichtst in de buurt [van overwinningen] komen, maar vechten voor een kampioenschap is een grotere stap."

"Als je me zou vragen 'denk je dat je dit jaar races kunt winnen?’ dan zou ik waarschijnlijk ja zeggen”, zegt een zelfbewust Norris. "Maar om meteen te zeggen 'kun je races en een kampioenschap winnen?’ Ik denk dat dat een ander niveau vraagt, van mezelf, maar ook van het hele team, van iedereen in de fabriek."

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 2e plaats, met zijn trofee

Norris vindt dat McLaren op dit moment de kwaliteit in huis heeft om het in één weekend tegen iedereen op te nemen. Maar het ontbreekt volgens hem aan de consistentie om het elke week opnieuw te doen. "Denk ik dat we klaar zijn om de rest uit te dagen? Absoluut, er waren vorig jaar al gelegenheden geweest waarbij we het opnamen tegen Red Bull, Ferrari en Mercedes. De meeste dingen hebben we extreem goed uitgevoerd. Dus als het op druk aankomt, denk ik dat het wel goed zit. Maar zodra je het hebt over vechten voor een kampioenschap, denk ik dat ieders mentaliteit een beetje verandert. Het komt gewoon aan op consistentie en kleine beslissingen."

Norris is echter van mening dat de grote regelwijziging van 2026 een geweldige kans biedt voor elk team om het initiatief te grijpen en voor de titel te gaan. "Hoe graag ik het ook in de komende twee jaar zou willen, ik denk dat de wereldtitel van 2026 pas echt voor iedereen op de grid voor het oprapen ligt. Maar we zullen zien hoe we het dit jaar doen en dan kun je me die vraag opnieuw stellen."