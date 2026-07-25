Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

DTM-race 1 op Oschersleben: Thomas Preining wint, Nicki Thiim verliest DTM-leiding

DTM
Oschersleben
DTM-race 1 op Oschersleben: Thomas Preining wint, Nicki Thiim verliest DTM-leiding

Het vernuftige driestangenmechanisme achter McLarens roterende achtervleugel

Formule 1
GP van Hongarije
Het vernuftige driestangenmechanisme achter McLarens roterende achtervleugel

Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen

Formule 1
GP van Hongarije
Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen

LIVE: Updates GP van Hongarije F1 - VT3

Formule 1
GP van Hongarije
LIVE: Updates GP van Hongarije F1 - VT3

DTM-kwalificatie Oschersleben 1: Pole voor Preining, frustratie bij klassementsleider Thiim!

DTM
Oschersleben
DTM-kwalificatie Oschersleben 1: Pole voor Preining, frustratie bij klassementsleider Thiim!

F1 Grand Prix van Hongarije: Asfalt Hungaroring ’s nachts hersteld na klachten van coureurs

Formule 1
GP van Hongarije
F1 Grand Prix van Hongarije: Asfalt Hungaroring ’s nachts hersteld na klachten van coureurs

Mercedes: Softwareprobleem 'raakte Russell harder dan Antonelli'

Formule 1
GP van Hongarije
Mercedes: Softwareprobleem 'raakte Russell harder dan Antonelli'
Verslag vrije training
Formule 1 GP van Hongarije

Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

Norris klopt Hamilton nipt in zijn geüpgradede McLaren in de derde vrije training van de Grand Prix van Hongarije in de Formula 1

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren

McLaren-coureur Lando Norris heeft een gevecht tussen drie teams aangevoerd om bovenaan FP3 te eindigen bij de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1, waarmee hij de aanzet gaf tot een intrigerende kwalificatiesessie in Boedapest.

Norris' late vliegende ronde van 1m18.939s was iets meer dan een tiende sneller dan Lewis Hamilton en Mercedes' kampioenschapsleider Kimi Antonelli op de bochtige Hungaroring.

De openingsfase van FP3 was rustig, omdat de coureurs hun kruit droog hielden voor kwalificatieruns richting het einde van de sessie, wanneer de baan in de meest representatieve conditie voor de kwalificatie zou zijn.

Na 16 minuten was Oscar Piastri van McLaren de eerste coureur die op softs onder de grens van 1m20s dook, voordat teamgenoot Norris een 1m19.062s noteerde om de eerste richttijd neer te zetten, met Isack Hadjar van Red Bull tussen de twee McLarens in.

Sergio Perez veroorzaakte na 20 minuten een rode vlag toen hij met een rokende achterkant van zijn Cadillac tot stilstand kwam, wat uit de remmen leek te komen, een terugkerende zwakke plek voor F1's nieuwste deelnemer.

Bij de herstart halverwege de sessie van één uur zetten Ferrari en Mercedes allebei de jacht in op de referentietijd van Norris. George Russell kwam het dichtst in de buurt, maar gaf nog steeds twee tienden toe, terwijl Leclerc nog eens een tiende achterstand had. Hamilton vond in sector één en drie wel genoeg tijd om Norris met slechts 0.009s af te troeven, terwijl de vier topteams allemaal binnen drie tienden zaten voorafgaand aan de laatste reeks kwalificatiesimulaties.

Sergio Perez kreeg te maken met remproblemen in zijn Cadillac

Sergio Perez kreeg te maken met remproblemen in zijn Cadillac

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc had bij zijn tweede poging een veel schonere ronde en klokte een 1m18.668s, met Antonelli die opschoof naar de tweede plaats. De Italiaan vroeg zijn team om te controleren op mogelijke schade aan de vloer na een wilde rit over de kerbstones van bocht 4. Maar hoewel het team zei dat het "iets zag op de aero"-data, weerhield dat Antonelli er niet van om nog sneller te gaan met een poging van 1m18.254s.

Norris reageerde snel met een ronde van 1m18.206s, een halve tiende sneller, werd kortstondig geklopt door Hamilton voordat Norris de leiding heroverde met een rondgang van 1m17.939s. Maar met Hamilton en Antonelli op slechts één tiende achterstand belooft de kwalificatie op de Hungaroring een felbevochten aangelegenheid te worden.

Leclerc werd vierde nadat hij bij zijn laatste poging wijd ging in bocht 1, gevolgd door Piastri, die zijn ronde geruïneerd zag door het afsnijden van de chicane van bocht 6. Russell zat zes tienden achter in zesde, gevolgd door Red Bull-duo Verstappen en Hadjar, van wie geen van beiden bijzonder onder de indruk klonk van de handling van de RB22 op de vele hobbels van het circuit van Mogyorod.

Nico Hulkenberg voerde Audi-teamgenoot Gabriel Bortoleto aan terwijl de Duitse veteraan de top 10 completeerde, waarbij de Duitse fabrikant dit weekend de overhand lijkt te krijgen in de krappe middenveldstrijd van F1 2026.

Naast Perez was Arvid Lindblad de andere coureur die door mechanische problemen werd getroffen. De Britse rookie van Racing Bulls miste het grootste deel van de sessie door een wissel van de power unit, maar verliet helemaal aan het einde de garage om de 13e plaats te pakken.

VT3

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

 0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

 0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

 0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

 0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

 0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

 0.145 S 199.418
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

 0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

 0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

 0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

 0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

 0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

 0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

 0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

 0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

 0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

 0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

 0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

 0.107 S 193.485
22 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
Volledige uitslag
Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

DTM-race 1 op Oschersleben: Thomas Preining wint, Nicki Thiim verliest DTM-leiding

DTM
Oschersleben
DTM-race 1 op Oschersleben: Thomas Preining wint, Nicki Thiim verliest DTM-leiding

Het vernuftige driestangenmechanisme achter McLarens roterende achtervleugel

Formule 1
GP van Hongarije
Het vernuftige driestangenmechanisme achter McLarens roterende achtervleugel

Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen

Formule 1
GP van Hongarije
Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen
Vorig artikel Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen
Volgend artikel Het vernuftige driestangenmechanisme achter McLarens roterende achtervleugel

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

Leclerc verwacht gat van vrijdag niet vast te houden in kwalificatie Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Leclerc verwacht gat van vrijdag niet vast te houden in kwalificatie Hongarije

F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Bekijk meer