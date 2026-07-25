Norris nipt sneller dan Hamilton in laatste training voor GP van Hongarije

McLaren-coureur Lando Norris heeft een gevecht tussen drie teams aangevoerd om bovenaan FP3 te eindigen bij de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1, waarmee hij de aanzet gaf tot een intrigerende kwalificatiesessie in Boedapest.

Norris' late vliegende ronde van 1m18.939s was iets meer dan een tiende sneller dan Lewis Hamilton en Mercedes' kampioenschapsleider Kimi Antonelli op de bochtige Hungaroring.

De openingsfase van FP3 was rustig, omdat de coureurs hun kruit droog hielden voor kwalificatieruns richting het einde van de sessie, wanneer de baan in de meest representatieve conditie voor de kwalificatie zou zijn.

Na 16 minuten was Oscar Piastri van McLaren de eerste coureur die op softs onder de grens van 1m20s dook, voordat teamgenoot Norris een 1m19.062s noteerde om de eerste richttijd neer te zetten, met Isack Hadjar van Red Bull tussen de twee McLarens in.

Sergio Perez veroorzaakte na 20 minuten een rode vlag toen hij met een rokende achterkant van zijn Cadillac tot stilstand kwam, wat uit de remmen leek te komen, een terugkerende zwakke plek voor F1's nieuwste deelnemer.

Bij de herstart halverwege de sessie van één uur zetten Ferrari en Mercedes allebei de jacht in op de referentietijd van Norris. George Russell kwam het dichtst in de buurt, maar gaf nog steeds twee tienden toe, terwijl Leclerc nog eens een tiende achterstand had. Hamilton vond in sector één en drie wel genoeg tijd om Norris met slechts 0.009s af te troeven, terwijl de vier topteams allemaal binnen drie tienden zaten voorafgaand aan de laatste reeks kwalificatiesimulaties.

Sergio Perez kreeg te maken met remproblemen in zijn Cadillac Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc had bij zijn tweede poging een veel schonere ronde en klokte een 1m18.668s, met Antonelli die opschoof naar de tweede plaats. De Italiaan vroeg zijn team om te controleren op mogelijke schade aan de vloer na een wilde rit over de kerbstones van bocht 4. Maar hoewel het team zei dat het "iets zag op de aero"-data, weerhield dat Antonelli er niet van om nog sneller te gaan met een poging van 1m18.254s.

Norris reageerde snel met een ronde van 1m18.206s, een halve tiende sneller, werd kortstondig geklopt door Hamilton voordat Norris de leiding heroverde met een rondgang van 1m17.939s. Maar met Hamilton en Antonelli op slechts één tiende achterstand belooft de kwalificatie op de Hungaroring een felbevochten aangelegenheid te worden.

Leclerc werd vierde nadat hij bij zijn laatste poging wijd ging in bocht 1, gevolgd door Piastri, die zijn ronde geruïneerd zag door het afsnijden van de chicane van bocht 6. Russell zat zes tienden achter in zesde, gevolgd door Red Bull-duo Verstappen en Hadjar, van wie geen van beiden bijzonder onder de indruk klonk van de handling van de RB22 op de vele hobbels van het circuit van Mogyorod.

Nico Hulkenberg voerde Audi-teamgenoot Gabriel Bortoleto aan terwijl de Duitse veteraan de top 10 completeerde, waarbij de Duitse fabrikant dit weekend de overhand lijkt te krijgen in de krappe middenveldstrijd van F1 2026.

Naast Perez was Arvid Lindblad de andere coureur die door mechanische problemen werd getroffen. De Britse rookie van Racing Bulls miste het grootste deel van de sessie door een wissel van de power unit, maar verliet helemaal aan het einde de garage om de 13e plaats te pakken.