Nadat hij uit de kwalificatie-uitslag was geschrapt, reed Lewis Hamilton een sterke sprintrace in Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen werkte zich van P20 op tot P5. Misschien wel zijn mooiste inhaalactie was op Lando Norris. De Mercedes-coureur leek bij het opkomen van het rechte stuk van start/finish te ver achter de McLaren te rijden om een poging te kunnen wagen, maar uiteindelijk verschalkte hij zijn landgenoot toch via de binnenkant van bocht 1. Van buitenaf leek Norris te worden verrast, maar volgens hemzelf viel dat wel mee.

“Zo goed was die inhaalactie niet. Ik ga er niet over liegen, maar het was niet nodig om domme risico’s te nemen bij het verdedigen. In vergelijking met ons rijdt hij in een andere klasse”, zegt Norris bij Sky Sports over Hamilton. Zondag krijgen de twee weer met elkaar te maken: wegens een motorwissel wordt Hamilton voor de Grand Prix van Sao Paulo teruggezet naar P10 op de grid, waardoor Norris opschuift naar P5. Ook dan verwacht Norris een ongelijke strijd met Hamilton. “Het heeft geen zin om mijn eigen banden te verpesten in een poging hem achter me te houden. Als hij in 24 ronden van P20 naar P5 rijdt, dan kunnen we het hem misschien pas lastig maken als hij drie wielen op de auto heeft.”

Achter Hamilton en vóór Charles Leclerc eindigde Norris de sprintrace als zesde. Daar is hij tevreden mee. “Het was een goede race voor me. Ik ben blij dat we één van de Ferrari’s achter ons hebben gehouden, wat één van onze taken is. Als we ook de andere Ferrari hadden kunnen verslaan, dan was dat helemaal mooi geweest, maar die was te ver vooruit”, aldus Norris, doelend op de derde plaats van Carlos Sainz. Ferrari en McLaren strijden om de derde positie bij de constructeurs. Momenteel is het verschil tussen beide teams 14,5 punt, in het voordeel van de Italianen.

Gevraagd naar de race op zondag, zegt Norris: “Het wordt veel warmer, wat misschien niet ideaal voor ons is. Ik denk echter dat we in de sprintrace wat lessen over het managen van de banden hebben geleerd, wat zondag veel belangrijker wordt. We bevinden ons in een goede positie om een mooi aantal punten te pakken, ondanks dat Carlos een stukje verder naar voren staat. Ferrari ziet er sterk uit, dus we richten ons op onszelf en gaan proberen veel punten te pakken.”

