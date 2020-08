Norris: "Hardste banden Pirelli zijn hier verschrikkelijk slecht"

Door de coronacrisis moest de Grand Prix van Spanje met drie maanden opschuiven naar half augustus, traditioneel de warmste periode van het jaar in Catalonië. Daarom bracht Pirelli uit voorzorg de drie hardste bandensoorten mee. Het zijn dezelfde C1-, C2- en C3-banden van de Britse Grand Prix, die een stap harder zijn dan de zachtere banden die vorig weekend voor spektakel zorgden tijdens de tweede race op Silverstone.

Volgens Norris had zowat iedereen het lastig op de hardste bandensoort, de C1. “Het was waardeloos. Ik denk dat ik op regenbanden nog meer grip had gehad”, stelde Norris na de tweede training. “Ik denk dat het voor iedereen gelijk is. Iedere keer dat mensen op de harde band reden, zagen ze er slecht uit. Toen ze overstapten op de softs of mediums verbeterden ze zich enorm. Ik denk dus dat het niet enkel aan ons ligt. De balans is min of meer oké op de zachte banden en de mediums, maar zodra je de harde banden eronder zet is het verschrikkelijk. Maar zo is het nu eenmaal. We zullen proberen uit te vissen wat ons plan wordt voor de race, maar het kan de zaken leuker maken."

McLaren zal flink aan de bak moeten, want naast Racing Point lijkt ook Renault sterk voor de dag te komen. En dan was daar in VT2 plots een vijfde tijd voor Romain Grosjean, die stelde zelf ook "niet te begrijpen" waarom zijn Haas plots zo snel was. Norris eindigde als veertiende, maar was door enkele foutjes slechts drie tienden verwijderd van teamgenoot Carlos Sainz, die zevende was.

Volgens Sainz, voor wie het een thuisrace in mineur is zonder supporters, zijn het niet enkel de banden die voor problemen kunnen zorgen binnen het McLaren-kamp. McLaren heeft nog geen vat op problemen met de koeling. In Silverstone moest het team uit Woking enkele koelgaten verder openzetten om oververhitting te vermijden, wat rondetijd kostte wegens de extra luchtweerstand.

“We hebben het probleem nog niet echt opgelost”, aldus Sainz. "We zien nog steeds wat verschillen tussen de twee wagens. Zeker op mijn wagen moeten we nog altijd met meer koeling rijden en dat kost ons hier best veel tijd. We blijven zoeken, want dat is momenteel nog een groot vraagteken voor ons. We hebben min of meer alles aan de wagen aangepast en we hebben stilaan geen dingen meer over die we kunnen veranderen. We zullen zaterdag blijven proberen.”

Ook Sainz had het lastig met de hardste band, maar blaarvorming zoals in Silverstone zag hij niet. “We zien geen blaren, dus misschien is er wat meer marge met de banden. Maar we zien wel veel slijtage en oververhitting. De hardste band is zeker de minste band voor ons, er is gewoon geen grip. Wellicht komt dat door de hitte. Het lijkt een slopende race te worden. De lange runs moeten bij ons nog wel sneller, want we zien dat teams als Renault en Racing Point sneller rondgaan dan wij dat kunnen."