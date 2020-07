Norris: Grands Prix zonder fans lijken wel Formula Renault-races

Dit seizoen zijn er door het coronavirus geen toerschouwers aanwezig bij de Formule 1-races en ook het aantal mensen in de paddock is erg ingeperkt om de kans op verspreiding van COVID-19 te verkleinen. Alleen essentieel personeel is aanwezig, wat neerkomt op zo'n 2.000 mensen.

De Britse Grand Prix van dit weekend zou een hoogtepunt moeten zijn voor de vele Britse rijders en team, een thuisrace voor hun eigen fans op Silverstone. Dit weekend blijven de tribunes echter leeg. "Ik heb de fans al erg gemist", stelt McLaren-man Lando Norris. "De hele sfeer heb ik gemist. Het voelt meer aan als een Formule Renault- of Formule 3-race. Je gaat er heen en er zijn niet veel mensen. Je gaat er eigenlijk gewoon naar toe om te racen en niet om de show te verzorgen. Het is heel vreemd. Dat is iets wat elke rijder mist, en ook de engineers en monteurs. We hebben twee thuisraces, waarbij het geweldig zou geweest zijn om alle fans daar te hebben. Mijn eerste thuisrace vorig jaar was een geweldige ervaring. Dus dat is iets wat ik zal missen."

Volgens Norris blijft er daardoor van het "thuisrace" gevoel niet veel meer over. "Het zijn de mensen die er een thuisrace van maken, anders is het gewoon een willekeurige race op de kalender.Het mag dan wel je thuiscircuit zijn, maar daar kijken we alleen maar naar uit omwille van de fans en niet omdat we dan thuis kunnen overnachten. Het zal dus vreemd zijn en ik kijk uit naar de volgende kans om de fans weer te verwelkomen."

