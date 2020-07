Norris: "Formule 1-auto demonteren leuker dan Netflix kijken"

Afgelopen zondagavond plaatste McLaren een foto op social media waarop te zien was hoe Norris het team meehielp om de MCL35 uit elkaar te halen en gereed te maken voor transport terug naar de fabriek. Naar nu blijkt, was het niet de eerste keer dat de coureur uit Bristol zijn handen uit de mouwen stak na afloop van een Grand Prix. Hij doet dit al sinds hij in 2018 vrije trainingen rijdt voor McLaren.

"Ik geniet ervan om tijd door te brengen en samen te werken met de monteurs en engineers", zegt Norris tegen onder andere Motorsport.com. "Het is iets wat ik vaker doe sinds ik voor McLaren rijd. Ik probeer op die manier meer geïntegreerd te raken in het team en we kunnen elkaar zo beter leren kennen. Het is volgens mij een cruciaal onderdeel om iedereen te leren kennen en de sfeer in het team te verbeteren. En ik vind het leuk om te doen. Ik beleef er veel plezier aan en anders zou ik toch alleen maar terug zijn gegaan naar mijn hotel en in bed Netflix hebben gekeken. Dan ga ik liever een Formule 1-auto demonteren."

"Ik heb het al behoorlijk wat keren gedaan, maar ik vond het nooit nodig om het op social media te zetten", vervolgt de nummer vier in de WK-stand. "Eigenlijk doe ik het al sinds de karting. Na de race ging ik altijd samen met mijn engineer de karts poetsen. Ik vond dat altijd leuk om te doen. Als kind genoot ik er al van om dingen uit elkaar te halen. Ik ben het na de karting dus blijven doen tot aan de Formule 1. In de Formule 1 wordt dat misschien een beetje raar gevonden, maar ik doe het al sinds 2018, toen ik vrije trainingen reed in de VS, Japan, Mexico en Abu Dhabi. Ik doe het niet altijd, maar het gebeurt natuurlijk vaker dat ik pas op maandag terugvlieg."

Behalve dat hij het leuk vindt om te doen en het een goede manier is om de jongens die aan zijn auto werken beter te leren kennen, hoopt hij door mee te helpen ook de werklast voor de monteurs iets te verlichten. Norris: "Door ze te helpen hoop ik hun werk iets lichter te maken. Ze hebben net een heel raceweekend gedaan en dat voor de derde week op rij. Ik dacht dat als ik ze zou helpen, hun leven er iets makkelijker op zou worden. Het is overigens niet zo dat ik het nu deed omdat we drie races achter elkaar hadden, maar gewoon omdat ik het al vaker had gedaan. En er worden ondertussen natuurlijk genoeg grappen verteld en gelachen."

Met medewerking van Jonathan Noble