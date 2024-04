Norris: Ferrari heeft waarschijnlijk meeste progressie geboekt

Afgezet tegen vorig seizoen kent Lando Norris een uitstekende seizoenstart. De Engelse coureur werd in de eerste drie races van 2024 zesde, achtste en derde. Een hele verbetering als je het afzet tegen zijn prestaties in de openingsronden van 2023. Toen werd hij twee keer zeventiende en één keer zesde.

De vooruitgang is niet iets van gisteren. De prestaties van McLaren vertonen al sinds halverwege vorig jaar een stijgende lijn. "Als je terugdenkt aan twaalf maanden geleden, toen zaten we in een compleet andere situatie”, reflecteert Norris op het afgelopen jaar. “Sindsdien hebben we ons beter ontwikkeld dan de meeste concurrenten, we hebben een enorme stap voorwaarts gezet. Ik ben erg blij met de werkethiek en de moeite die iedereen doet om door te gaan. Naarmate je dichter bij de top komt, wordt het steeds moeilijker om meer stappen te zetten.”

Lando Norris en Oscar Piastri, McLaren Foto door: Mark Sutton

Norris werd tijdens de Grand Prix van Australië derde achter de beide Ferarri’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc. In de stand om de constructeurstitel moet McLaren het Italiaanse team en ook Red Bull nog voor zich dulden. "De achterstand op Red Bull Racing was volledig te verwachten als je kijkt naar het moment waarop zij vorig jaar stopten met ontwikkelen", zegt Norris over de rangorde. "Ze hebben veel tijd en moeite kunnen steken in het bouwen van een goede auto voor dit jaar. Je zou kunnen zeggen dat Ferrari het meest indruk maakt. Ik denk dat zij de grootste stappen hebben gemaakt vergeleken met vorig jaar. Maar dat we daar nog steeds niet ver achter zitten, is een heel goed teken voor ons.”

Hoewel Norris de toekomst rooskleurig inziet, gaat de vlag nog niet onmiddellijk uit. Het is nog wat vroeg in het seizoen om alvast definitieve conclusies te trekken. "Ik wil wel geloven dat we waarschijnlijk een iets beter allroundpakket hebben, maar we zijn [dit jaar] nog niet op circuits geweest die onze zwakke punten hebben blootgelegd, zoals Zandvoort. Daar kijk ik niet echt naar uit."