Waterflesje van Norris legt probleem met temperatuurtest bloot

Op de video is te zien hoe Norris en zijn trainer eerst niet door de controle raken, die is bedoeld om mensen met koorts - een symptoom van COVID-19 - de ingang tot de paddock te beletten. Het duo koelde daarna het voorhoofd met een flesje water en raakte daardoor wel door de controle.

De video wierp de vraag op of de veiligheidsmaatregelen aan het circuit wel waterdicht zijn en het tweetal binnen raakte ondanks een te hoge lichaamstemperatuur, maar McLaren heeft een verklaring voor het tafereel.

Norris en zijn trainer stonden donderdag al tien minuten te wachten in de zon tot ze bij de controle kwamen en het toestel om hun temperatuur te meten gaf daardoor de onmogelijke temperatuur van vijftig graden weer. Het was dus duidelijk dat de meting niet nauwkeurig was. Na het afkoelen van hun voorhoofd was de temperatuur plots een al even onmogelijke dertig graden.

McLaren had in de vier weken voor de race alle teamleden, waaronder de rijders, onderworpen aan rigoureuze tests en voerde protocol in om mogelijke besmetting tegen te gaan. Norris en zijn trainer werden op maandag en twee keer op woensdag getest om er zeker van te zijn dat ze negatief waren op COVID-19.

De F1 heeft zelf zo'n 6000 tests uitgevoerd in Oostenrijk voor de twee eerste races van het seizoen 2020 en heeft tot dusver geen positieve gevallen gevonden.

