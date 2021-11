Coureur vindt gestolen F1-helm na 23 jaar terug

Norberto Fontana nam in 1997 in dienst van Sauber deel aan vier Grands Prix. De daaropvolgende winter was hij in Londen voor onderhandelingen met Tyrell over een nieuw contract - wat uiteindelijk op niets uitliep - terwijl er in zijn huis in Arrecifes werd ingebroken. De dieven haalden de woning aardig overhoop en namen van alles mee, waaronder de Arai-helm die Fontana had gebruikt tijdens tests voor Sauber op Mugello en Estoril in 1996, toen hij als testrijder actief was voor de formatie uit Hinwil.

Ruim 23 jaar later kreeg het verhaal een bijzonder staartje. De Argentijnse coureur Christian Bodrato Mionetto zag afgelopen vrijdag een persoon op een motor voor de bank van Tortuguitas, net buiten Buenos Aires, met een helm in de karakteristieke kleuren van Fontana. Hij maakte een foto en stuurde die door naar zijn collega-coureur, die direct zag dat het om het gestolen exemplaar uit 1998 ging. Bodrato Mionetto sprak de persoon aan die de helm droeg. Na onderhandelingen over een niet nader bekendgemaakt geldbedrag kon de helm worden overgedragen aan de rechtmatige eigenaar.

Hoewel de helm meer dan twintig jaar geleden gestolen werd en in elk geval enige tijd door een motorrijder werd gebruikt, verkeerde hij nog in uitstekende staat. Enkel het radiocommunicatiesysteem ontbrak. “Een geweldige helm, die zeer veel voor mij heeft betekend”, zei Fontana, die logischerwijs dolblij was met de hereniging.