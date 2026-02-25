Haug neemt het op voor Aston Martin-ontwerper Newey: "Onderschat hem niet"

Norbert Haug was van 1990 tot en met 2012 verantwoordelijk voor de autosportactiviteiten van Mercedes-Benz. Zo was hij onder andere betrokken bij de terugkeer van Mercedes in de Formule 1. Eerst als motorleverancier van Sauber en vanaf 1995 als partner van McLaren, dat jarenlang racete onder de naam McLaren Mercedes. In zijn rol was hij in 1997 betrokken bij het aantrekken van ontwerper Adrian Newey die in de jaren daarvoor furore had gemaakt bij Williams. McLaren werd in 1998 aan de hand van Newey constructeurskampioen en Mika Häkkinen won in zijn auto's twee coureurstitels.

Newey werd in 2005 bij McLaren weggekaapt door Red Bull Racing, maar vertrok daar eind 2024 om in 2025 zijn opwachting te maken bij Aston Martin Racing. Dat team kent een dramatische start van het nieuwe F1-seizoen, erkent Haug, die in gesprek met Sky News F1 meteen een kanttekening plaatst. "Ik zou ze niet onderschatten. De geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft."

De malaise bij Aston Martin is mede te danken aan het feit dat motorleverancier Honda zijn zaakjes nog niet op orde heeft. Maar dat kan zomaar omslaan, denkt Haug. "Honda heeft in het verleden een paar complete missers geproduceerd, dat weten we. Toch geven ze nooit op – ze hergroeperen en komen sterker terug. Ik zou ze zeker niet afschrijven."

"Met name Honda is in staat om bijna van de ene op de andere dag bergen te verzetten", zegt Haug. "Dus ik geloof niet dat zij lang achteraan zullen blijven. Ze zijn zeker geen favorieten in Melbourne, maar ik verwacht dat zij aanzienlijke vooruitgang zullen boeken."

Adrian Newey in 1998 in gesprek met David Coulthard en Mika Häkkinen. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Over de AMR26 zelf wil Haug nog niet oordelen, maar wat hij ziet bevalt hem. "Het is in dit stadium onmogelijk om harde conclusies te trekken", aldus de Duitser. "Hij beschikt over enkele zeer opvallende oplossingen. De achterwielophanging is bijvoorbeeld bevestigd op het draaipunt van de achtervleugel — iets wat ik in die specifieke vorm nog nooit eerder heb gezien. Maar de auto mist simpelweg kilometers. Totdat hij meer kilometers heeft afgelegd, kan niemand werkelijk beoordelen hoe competitief de Aston Martin zal zijn."

Haug denkt dan ook dat het nog veel te vroeg is om Aston Martin en Newey af te schrijven. "Ik heb lange tijd met Adrian Newey samengewerkt, en we hebben ooit een auto gebouwd die helaas volledig onbruikbaar bleek. Uiteindelijk moesten we teruggrijpen op het chassis van het voorgaande jaar. Maar Newey gaat altijd tot het uiterste. Ik zou hen zeker niet afschrijven."