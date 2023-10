VIDEO: Nog een keer terug naar de kampioensdag van Verstappen Het was zaterdagavond een avond voor de Nederlandse Formule 1-fan om niet snel te vergeten: Max Verstappen werd in Qatar tijdens de sprintrace voor de derde keer op rij wereldkampioen Formule 1. We blikken samen met Viaplay nog een keer terug op deze memorabele dag