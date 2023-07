Nog geen zorgen bij Alonso na tegenvallende reeks: "Moeten richten op lange termijn"

Fernando Alonso stond in de eerste vijf races vier keer op de laagste trede van het podium. Na zijn derde plek in Miami klonk de Spanjaard strijdvaardig: hij wilde nu wel zijn 33ste Formule 1-zege pakken en een einde maken aan de droogte die al sinds de Grand Prix van Spanje van 2013 heerst. In Monaco kwam hij met de tweede plek nog in de buurt, maar in Spanje was de snelheid ver te zoeken en moest hij genoegen nemen met de zevende plaats. Op het Circuit Gilles Villeneuve was de Aston Martin weer competitief en werd Alonso tweede, maar de performance van de AMR23 schommelde in de twee daaropvolgende races in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Voor Alonso zat er op Silverstone niet meer in dan de zevende plaats.

"We waren in geen enkele sessie snel genoeg, dat was in de race niet anders", geeft Alonso toe. "We worstelden om snelheid te vinden, maar we hebben de strategie gemaximaliseerd. We hebben de stint op de medium geprobeerd te rekken en toen kregen we de safety car. Toen besloten we over te gaan op de zachte band omdat het een korte run naar de finish was. Het was een goede strategie. Door die calls hebben we de zevende plek gepakt, dat was misschien iets hoger dan de pace die we hadden."

Gevraagd of hij een verklaring heeft voor de mindere pace in de afgelopen twee races, antwoordt Alonso: "Zoals ik gisteren zei, waarschijnlijk een beetje van alles. We zijn ingehaald [door andere teams] op het gebied van ontwikkeling, een aantal teams nam significante updates mee. Specifiek voor deze baan: dit is niet de beste lay-out voor ons pakket. We moeten ook naar de banden kijken, aangezien dit de eerste race was met de nieuwe bandenconstructie. Er zijn wat dingen die we tot in de details moeten analyseren, maar al met al hebben we denk ik een heel moeilijk weekend gered. Hopelijk zijn we in Hongarije weer competitief."

Alonso blijft ontspannen

Wat de afgelopen races duidelijk is geworden, ook voor een team als Aston Martin, is dat de doorontwikkeling van de bolide van cruciaal belang is om competitief te blijven. Zo maakte McLaren in Oostenrijk en Groot-Brittannië dankzij grote updatepakketten een enorme sprong terwijl ook Mercedes en Ferrari met de introductie van hun updates wat snelheid lijken te hebben gevonden. Dat geldt in mindere mate voor Aston Martin, dat het vooral moest hebben van subtielere aanpassingen. Alonso maakt zich voor nu echter geen zorgen om de ontwikkelingen bij het team uit Silverstone.

"Niet echt. Om eerlijk te zijn ben ik niet te gestrest om de ontwikkeling", laat de tweevoudig wereldkampioen optekenen. "De auto is dit jaar beter dan verwacht. We vechten om dingen waar we aan het begin van het jaar waarschijnlijk nooit van hadden kunnen dromen. Als we nu in de top-tien kunnen blijven en met de topjongens kunnen strijden, is dat al geweldig. Maar we moeten ons ook richten op de lange termijn. We kunnen ons niet elk weekend te druk maken of we zevende worden, vierde worden of op het podium staan. We moeten heel pragmatisch en relaxed zijn over onze prestaties."

Na de seizoenstart die Alonso heeft beleefd bij Aston Martin, lijkt het juist wat onvoorstelbaar voor de Spanjaard om genoegen te nemen met een plek in de top-tien, in plaats van podiumplaatsen als doel te stellen. Toch benadrukt hij dat hij er ontspannen onder is. "Ik bedoel, als iemand sneller is, kan je er niks aan doen. We moeten het zien te begrijpen en zien te leren van de dingen die we doen. We moeten blij zijn met de positie waarin we ons bevinden, dat we niet blij zijn met P7, terwijl ze hier vorig jaar nog laatste waren. Vorig jaar was Lando [Norris] hier zesde, [Nicholas] Latifi tiende. We zien het dus wel in Abu Dhabi. Maar twee races geleden, in Canada, streden we nog om de zege. Het is niet dat we in de eerste races op het podium stonden en sindsdien een stapje terug hebben gedaan. Drie weken geleden streden we om de zege, dus ik ben ontspannen", besluit de Asturiër.

