De Formule 1-zomerstop is dan wel begonnen, RB F1 kan nog niet genieten van een welverdiende vakantie. De formatie uit Faenza heeft het circuit van Imola twee dagen afgehuurd voor een familiefeestje. Relaties van het team, teamleden en vrienden van het personeel zijn uitgenodigd om de F1-actie van dichtbij te aanschouwen.

Op de eerste dag komt Daniel Ricciardo in actie met de huidige VCARB 01. De Australiër voert een filmdag uit en mag daardoor maximaal tweehonderd kilometer rijden op speciale Pirelli-demobanden. Red Bull-protegé Liam Lawson neemt vandaag plaats in de AT03 voor een testprogramma, de AlphaTauri uit 2022. De rollen waren omgedraaid geweest als Ricciardo was aangewezen als vervanger van Sergio Pérez in de tweede seizoenshelft. De Mexicaan mag echter aanblijven als teamgenoot van Max Verstappen. Lawson zou in dat geval namelijk het plekje van Ricciardo bij RB krijgen.

Foto door: Davide Cavazza

Een filmdag zou nuttige ervaring zijn met het oog op de Grand Prix van Nederland, de eerste race na de zomerstop. Ook door dat plan kan een streep door het behoud van Pérez, waardoor de Nieuw-Zeelander kilometers mag maken in een ouderejaars bolide. Hij staat de tweede seizoenshelft geheel tegen zijn zin in wederom aan de zijlijn als reserverijder van Red Bull. Naar verluidt kan Lawson aan het einde van het jaar vertrekken als hij geen racezitje voor 2025 toegewezen krijgt.

Op de tweede dag van de sessie in Imola komt Ayumu Iwasa in actie. De 22-jarige Japanner is momenteel actief in het Super Formula-kampioenschap. Begin april reed hij al de vrijdagtraining van de Grand Prix van Japan.