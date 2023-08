Voor McLaren is de eerste seizoenshelft met hoge pieken en diepe dalen verlopen. Bij de eerste races was de formatie uit Woking kansloos voor de bovenste plekken en was een punt scoren al een hele prestatie. Nadat er tijdens de Britse GP een flink pakket aan upgrades werd geïntroduceerd, zette het team een grote stap en werden er zelfs podiumplekken gescoord. Lando Norris noteerde in Silverstone en Hongarije twee podiums op rij, Oscar Piastri kwam op Spa tijdens de sprintrace voor het eerst in de prijzen met een tweede plek.

Toch eindigde de eerste seizoenshelft voor McLaren in mineur. Tijdens de Grand Prix van België viel Piastri in de eerste ronde uit na een aanrijding met Carlos Sainz en Lando Norris kon vanwege een verkeerde afstelling geen hoge ogen gooien. Het grootste probleem voor het Britse F1-team in de Ardennen was dat het team een low drag-achtervleugel miste, iets wat op de banen van Monza en Las Vegas later dit jaar ook gevraagd gaat worden. Volgens teambaas Andrea Stella zal daar ook de focus op liggen in de laatste, grote upgrade. "We willen voor de shutdown dit concept klaar hebben, daar werken we hard voor", vertelde de Italiaan. "Zowel het bodywork als de vloer wordt aangepakt. We hebben nog een paar dagen, maar mocht het succesvol zijn, dan gaan we dat zeker proberen mee te nemen naar de races vlak na de zomerstop."

Na de updates in Silverstone waren de verwachtingen voor McLaren hoog, ondanks pogingen van de renstal om deze te temperen. Ook met de nieuwe updates zullen de verwachtingen rondom het Britse team stijgen. Stella is echter voorzichtig: "We weten ongeveer wat er met de vorige upgrades verbeterd is, maar met de nieuwe upgrades komt er een heel nieuw concept. Er zijn wat onzekerheden op aerodynamisch gebied en we hebben weinig zekerheid omdat we geen kennis hebben hoe dit op de baan werkt. Hoe goed de windtunnel of de sim ook is, we missen die kennis. Daar hebben alle teams last van."

Windtunnel

De Britse formatie heeft ook beschikking over een splinternieuwe, eigen windtunnel. De laatste jaren gebruikte McLaren de windtunnel van Toyota, die gaat volgens Stella niet meer gebruikt worden: "Na deze upgrade gaan we de tunnel van Toyota niet meer gebruiken en zullen we niet meer aan de oude auto gaan werken. In de nieuwe tunnel gaat de oude auto niet gebruikt worden. Waar we met deze auto aan werken is ook grotendeels relevant voor die van volgend jaar." Op de planning staat dat de auto voor 2024 nog voor de shutdown voor het eerst in de tunnel getest gaat worden. Mocht dat niet gaan lukken, dan zal in ieder geval voor Zandvoort de nieuwe bolide getest worden.

Verschillende F1-teams zijn voor dit jaar onderdelen aan het ontwikkelen die ook op de bolide van volgend jaar gezet kunnen worden. Stella denkt dat het voor zijn team zo goed als onmogelijk is om dat ook voor elkaar te krijgen: "De auto van volgend jaar heeft niet veel wat we ook dit jaar kunnen gebruiken. We gaan zeker kijken of we wat kunnen testen, maar om iets klaar te hebben voor een test moet het al helemaal door een productieproces gaan, terwijl we voluit gaan tot het einde van het jaar. Ik denk dus niet dat dit gaat lukken."