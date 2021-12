"Het gaat goed met me. Met name de linkerzijde van mijn bovenlichaam kreeg een flinke klap en ik denk dat het wel wat beurs gaat zijn", sprak Nikita Mazepin na zijn crash, die plaatsvond na de eerste rode vlag-situatie. "Ik ben heel blij dat ik in deze tijd race, want dankzij het werk van Jean Todt en de FIA kon ik hier ongeschonden uitkomen. Ik denk niet dat ik bijvoorbeeld vijftien jaar geleden had kunnen doen."

Het was een gedrang nadat het Formule 1-veld ten tweede male werd losgelaten op de smalle straten in Jeddah. Mazepin blikt terug: "Zoals ik het zag leek het erop dat Charles [Leclerc] nergens heen kon en Sergio [Perez] in de rondte duwde. Het is zo krap op de baan, want toen Sergio overdwars kwam te staan nam hij meer dan driekwart van de breedte van het circuit in. George zag wat er gebeurde, remde of nam gas terug. Ik was op dat moment in gevecht met [Lance] Stroll en we gingen daar volgas. Helaas had ik geen tijd om te anticiperen. De snelheid lag daar hoger dan tweehonderd kilometer per uur, dus het was onmogelijk om de Williams van George te ontwijken."

Naast Mazepin vielen ook Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Perez, Russell en Leclerc uit.