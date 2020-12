Haas F1 Team neemt afstand van “verwerpelijke” video Mazepin

Het Amerikaanse Formule 1-team maakte afgelopen week bekend dat F2-coureur Nikita Mazepin in 2021 de overstap maakt naar de koningsklasse. De Rus gaat bij Haas een team vormen met Mick Schumacher. Op dinsdagavond verscheen er een korte video op het Instagram-account van Mazepin. Daarin grijpt hij vanaf de passagiersstoel van de auto op ongepaste wijze de borst van een vrouw op de achterbank. De vrouw steekt vervolgens haar middelvinger op en bedekt de camera. Na korte tijd werd de video verwijderd maar de beelden werden inmiddels al wijdverspreid over het internet. Fans riepen Haas zelfs op om Mazepin direct te ontslaan.

In een statement neemt het Amerikaanse team afstand van de acties van de Rus: “Haas F1 Team keurt het gedrag van Nikita Mazepin in de video die recent gepost werd op social media niet goed. Bovendien is het feit dat de video op social media geplaatst werd ook verwerpelijk voor het Haas F1 Team. De zaak wordt intern verder behandeld en op dit moment worden er verder geen uitspraken gedaan over de kwestie.”

Mazepin volgde kort daarna met een bericht op Twitter, waarin hij zijn excuses aanbiedt voor zijn gedrag: “Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn recente acties, zowel voor mijn eigen ongepaste gedrag als voor het feit dat het op social media gepost is. Het spijt me voor de ophef die ik veroorzaakt heb en het feit dat ik het Haas F1 Team in verlegenheid heb gebracht. Ik moet erkennen dat ik mezelf en vele mensen teleurgesteld heb. Ik beloof dat ik hiervan zal leren.”

Mazepin sloot afgelopen weekend in Bahrein het Formule 2-seizoen af. Ook daar bleef het gedrag van de Rus niet onopgemerkt. Hij maakte enkele controversiële verdedigende acties in de races, wat resulteerde in twee straffen. Daardoor bleef hij slechts één punt verwijderd van een schorsing.