In de bochten 1, 4 en 15 van het Autodromo Internacional do Algarve moeten de coureurs met vier wielen binnen de lijntjes blijven. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun rondetijd. Vorig jaar leidden de track limits in Portimao tot maar liefst 125 overtredingen, alleen al op vrijdag. Reden voor de wedstrijdleiding destijds om de regels iets te versoepelen.

Die versoepelde regels zijn ook dit weekend van kracht, maar toch ging het in de eerste vrije training al 35 keer fout. Grootste boosdoener was Nikita Mazepin (Haas), die 6 rondetijden afgenomen zag worden. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Pierre Gasly van AlphaTauri deden ook hun best (of juist niet) met elk 5 overtredingen en de Spaanse coureurs Fernando Alonso (Alpine) en Carlos Sainz (Ferrari) reden elk 3 keer buiten de lijnen.