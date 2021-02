Waarom Schumacher het niet gemakkelijk krijgt naast Mazepin

Dat Mick Schumacher een kans in de koningsklasse verdient, daar wordt eigenlijk nauwelijks aan getwijfeld. Los van het feit dat het mooi wordt gevonden dat de naam Schumacher terugkeert op de grid, waren de prestaties er in de opstapklassen ook gewoon naar. De 21-jarige Duitser werd vorig jaar kampioen in de Formule 2, na in 2018 de titel in de Europese Formule 3 te hebben behaald. De Formule 1 geldt dan als logische volgende stap. Heel anders wordt er gekeken naar het Grand Prix-debuut van Nikita Mazepin. Bij de coureur uit Moskou wordt er vooral gewezen naar de diepe zakken van zijn vader, die miljardair is.

Dat terwijl Mazepin de laatste jaren wel degelijk aardige dingen heeft laten zien op de baan. Vorig jaar schreef hij in de Formule 2 bijvoorbeeld nog twee hoofdraces op zijn naam. "Nikita is zeker niet langzaam", zegt Oleg Karpov, die journalist is bij de Russische editie van Motorsport.com. "Maar hij heeft een bepaalde rijstijl die ervoor zorgt dat hij niet altijd tot goede resultaten weet te komen in een auto die hem niet bevalt. Nikita wil graag een stabiele achterkant en kan niet echt omgaan met overstuur. Hj worstelde daardoor in de lagere raceklassen, ook in de Europese Formule 3. Die wagens lagen hem niet. Maar zijn doorbraak kwam in de GP3, toen hij eindelijk in een auto zat die bij zijn rijstijl paste." Mazepin scoorde in 2018 vier overwinningen en vocht met Anthoine Hubert voor de titel. De Rus moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats in het kampioenschap.

In 2019 volgde de overstap naar de Formule 2. Karpov: "De Formule 2 is een goed voorbeeld van hoe gevoelig Nikita kan zijn [als het om de auto gaat]. In zijn jaar bij ART finishte hij nooit hoger dan de achtste plaats, terwijl zijn teamgenoot Nyck de Vries het kampioenschap won. Volgens hem kwam dat doordat de engineers van het team niet echt geprobeerd hebben om hem een wagen te geven waarmee hij overweg kon." Bij Hitech ging het in 2020 heel wat beter, met overwinningen op Silverstone en Mugello en nog vier andere podiumplaatsen. "Dat team is van zijn vader. Die engineers waren om begrijpelijke redenen meer bereid om Mazepin te helpen met het vinden van de juiste set-up. Dus als hij bij Haas goed weet samen te werken met zijn crew, zou Mick wel eens een erg sterke rivaal aan hem kunnen hebben."

Agressief

Karpov omschrijft Mazepin als een agressieve rijder. "Hij is niet bang om zijn tegenstanders het vuur aan de schenen te leggen en daarbij de limieten op te zoeken. Hij zou er niet voor schuwen om aan het einde van het rechte stuk met twee wielen op het gras te gaan, als hij daardoor een move zou kunnen maken. En hij zou er ook niet voor terugdeinzen om een tegenstander richting de pitmuur te duwen. Het is zijn kracht maar ook zijn zwakte", aldus Karpov over het agressieve rijden van zijn landgenoot, die geregeld bij de wedstrijdleiding moet komen opdraven. "Nikita heeft een abonnement op de stewards. Hij raakte vorig jaar in Spa een overwinning kwijt door een straf en zag in een paar andere races ook veel punten verloren gaan. Zonder die problemen zou hij vorig jaar makkelijk in de top-drie van het kampioenschap zijn geëindigd. En met wat geluk had hij zelfs voor de titel meegevochten."

Over wat in Rusland de verwachtingen zijn van Mazepin, zegt Karpov: "Degenen die een beetje verstand hebben van racen, weten dat hij niet in de beste auto zit en dat het zijn doel voor dit jaar moet zijn om Mick te verslaan. Zelfs punten scoren zou wel eens lastig kunnen worden, als Ferrari geen grote stap met de motor heeft gemaakt. Echt iets verwachten, doet men dan ook niet." En het grote publiek? Loopt dat een beetje warm voor het Grand Prix-debuut van Mazepin, zoals men in Duitsland uitkijkt naar de komst van Schumacher? "In de ogen van degenen die de Formule 1 niet volgen, is Nikita gewoon de zoveelste coureur, na Vitaly Petrov, Daniil Kvyat en Sergey Sirotkin. Toen Petrov tien jaar geleden in de Formule 1 kwam, was dat iets speciaals. Maar inmiddels is men er in Rusland wel aan gewend [dat er een Rus meerijdt]."

Echte Rus

Volgens Karpov geniet Mazepin in Rusland een beter imago dan in de rest van de wereld. "Hij is erg patriottisch. In interviews heeft hij het altijd over hoe hij het land vertegenwoordigt en dat hij zijn fans graag trots wil maken. Dat heeft hem wel een paar fans opgeleverd. Kvyat werd niet echt als een Rus gezien, omdat hij op zijn twaalfde naar Italië was verhuisd en zelden een bezoek brengt aan zijn vaderland. Daniil spreekt niet eens perfect Russisch. Nikita is daarentegen een echte Rus. De mensen houden er ook van dat hij niet bang is om te zeggen wat hij denkt, iets wat je niet altijd ziet in de Formule 1. Hij is nuchter, rechtdoorzee en eerlijk, en dat zijn kwaliteiten die in Rusland worden geprezen. Hij heeft een typisch Russische mentaliteit. In vergelijking met Daniil wordt hij dus gezien als een echte Rus. Een soort van verbeterde versie van Petrov. Sirotkin hebben de mensen niet echt leren kennen. Daarvoor reed hij te kort in de Formule 1."

Mazepin raakte eind vorig jaar in opspraak toen er een video op zijn social media werd gepost waarin te zien was hoe hij in een auto vanaf de bijrijdersstoel naar de borsten van een vrouwelijke passagier op de achterbank grijpt. Gevraagd hoe er in Rusland naar dit incident wordt gekeken, laat Karpov weten: "Op basis van de comments die ik gelezen heb en de gesprekken die ik heb gevoerd met fans, is de overgrote meerderheid van mening dat Nikita iets stoms heeft gedaan, maar dat de ophef op social media en in de pers veel te groot is geweest. Voor veel Russen was dit incident niet meer dan een domme grap. Men weet dat dit soort berichten niet op de sociale media van een F1-coureur thuishoren, maar men vindt dus ook dat de reactie op de 'misdaad' buiten proportie was, vooral gezien het gedrag van het meisje zelf in de bewuste video."

Karpov verwacht dat Mazepin nog wel even last zal houden van de video. "Hij had absoluut voorzichtiger moeten zijn. Zeker na de bekendmaking [dat hij voor Haas in de Formule 1 gaat rijden]. Het incident zal ongetwijfeld nog jaren aan hem blijven kleven, de media zullen het nooit vergeten. Of zijn carrière eronder zal lijden? Daar is wel een goede kans op, aangezien sponsors zich niet graag associëren met dit soort schandalen. Het wordt mogelijk dus moeilijk voor Nikita om in de toekomst met andere teams in gesprek te treden. Maar geld kan veel doen in de Formule 1, dus het zal ook niet gelijk einde verhaal zijn voor Mazepin."