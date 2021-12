Mazepin opgelucht dat Hamilton geen straf kreeg voor VT3-incident

Zowel Lewis Hamilton als Nikita Mazepin kwam in de derde vrije training voor de GP van Saudi-Arabië met de schrik vrij. De regerend wereldkampioen reed langzaam door de krappe eerste sector en had niet door dat de Haas F1-coureur achter hem bezig was met een snelle ronde. In bocht 8 kwam het daardoor bijna tot een botsing, maar Mazepin wist zijn bolide net op tijd richting de uitloopstrook te sturen om dat te voorkomen. Hamilton moest naar aanleiding van het voorval een bezoek brengen aan de stewards, maar kwam weg met een reprimande. Wel kreeg Mercedes een boete van 25.000 euro, omdat zij hun coureur niet goed op de hoogte hebben gebracht dat Mazepin eraan kwam.

Mazepin vertelde na afloop van de kwalificatie dat hij er goed mee kan leven dat Hamilton geen kostbare straf kreeg voor het incident in de derde training. “Ik mag Lewis heel erg en ik wens hem het allerbeste in zijn strijd om de titel. Ik zou niet willen dat hij bestraft wordt voor iets dat samen met mij gebeurde”, vertelde de Rus. “Ik zit in mijn eerste jaar in de Formule 1. Hij concentreerde zich waarschijnlijk op de schakelaars op zijn stuur en dacht na over hoe hij wat tijd kon vinden voor de kwalificatie. Als dat er alleen toe leidt dat ik een van mijn ronden in VT3 niet kan afmaken, dan is dat maar zo.”

Hamilton zocht contact met Mazepin na incident

Na de kwalificatie sprak ook Hamilton zich uit over wat er in de derde training gebeurde met Mazepin. De Mercedes-coureur benadrukte dat hij contact heeft gezocht met de debutant om zijn excuses aan te bieden. “In de rijdersbriefing [van vrijdag] heb ik gezegd dat ik dacht dat dit mogelijk zou kunnen gebeuren, dus dat we misschien overal een minimum snelheid zouden moeten hanteren. Dat deden ze echter alleen voor bocht 22 tot 27. Ik heb mij verontschuldigd bij Nikita”, aldus Hamilton.

Mazepin kon dat gebaar van Hamilton op zijn beurt dan weer enorm waarderen. “Wat er gebeurde, speet hem heel erg en hij zei dat ze daar niet hun beste werk hadden geleverd. Het is heel fijn om te zien dat de meer ervaren en oudere generatie echt aandacht besteed aan dit soort dingen”, wees hij naar een groot verschil met de situatie in klassen zoals de Formule 2. “In de F2 lukt het misschien nooit om er een coureur over aan het denken te zetten, terwijl een zevenvoudig wereldkampioen in de F1 dat wel doet. Dat vind ik heel aardig.”