Mazepin onzeker of hij “te dik” chassis ook in slotraces gebruikt

In de eerste helft van het huidige F1-seizoen klaagde Nikita Mazepin dat hij met een zwaarder chassis onderweg was dan teamgenoot Mick Schumacher. Tijdens de GP van België werd dat bevestigd, want op Spa-Francorchamps kreeg de Rus inderdaad de beschikking over een lichter exemplaar. Daarmee wist hij zijn snelheid over één ronde meteen ‘enorm te verbeteren’. Lang kon Mazepin echter niet genieten van het lichtere chassis, want in Qatar raakte die in de eerste vrije training beschadigd. Hij werd daardoor gedwongen weer over te stappen op het zwaardere chassis.

“Ik ben terug bij het zware chassis. Zoals ik eerder al zei is het rijgedrag ervan prima, maar het is gewoon niet ideaal voor de rondetijd als je extra gewicht meeneemt”, zei Mazepin. “Er is een reden waarom coureurs geen friet en burgers eten… Het chassis is mij wat te dik. We hebben nog twee races te gaan. Ik hoop dat ik de beschadigde terugkrijg in Abu Dhabi, maar ik focus me op het werk dat ik zelf moet doen. Ik moet het gewoon maximaliseren. Als het chassis tot het einde van het jaar niet terugkomt, ben ik blij dat ik kennis heb kunnen maken met het nieuwe chassis. Ik zag de potentie die we allemaal zagen in Mexico en Brazilië.”

Over wat het verschil in gewicht tussen het oude en het nieuwe chassis is, kan en wil Mazepin weinig kwijt. “Het is een behoorlijk verschil. In deze sport is [dit soort informatie] heel erg vertrouwelijk, hoewel ik niet weet welk verschil het precies maakt. Maar men houdt er niet van om erover te praten.”

Haas kijkt naar mogelijkheid tot repareren chassis

Haas F1-teambaas Guenther Steiner vertelde in Qatar dat het beschadigde chassis van Mazepin wel te repareren valt. Wel moet het team zeker weten dat de reparaties op tijd afgerond kunnen worden voordat er een besluit wordt genomen of het nieuwe chassis nog gebruikt gaat worden in de laatste races. “We kijken ernaar. Het is te herstellen, maar het is vrij fors gebarsten. Toch is het te repareren”, zei Steiner. “We kijken hoe we het terug kunnen krijgen en wanneer dat gebeurt als we gaan repareren. Het heeft geen zin als we het voor volgend jaar terugkrijgen, want dat chassis gebruiken we dan niet meer.”

“Dat gebeurt dus op dit moment. Ik weet niet in welk chassis Nikita nu zit, want ik ben in de war geraakt met de chassisnummers. Anderen zullen dat beter weten dan ik. Maar voor mij zijn allemaal dezelfde chassis. Je weet hoe ik daar over denk”, vervolgt Steiner. “Maar er is nog een ander reservechassis. We kijken of we deze kunnen repareren en of het op tijd klaar kan zijn.”